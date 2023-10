Sky TV + Netflix GRATIS a soli 14,90€: un'offerta imperdibile

Da oggi puoi guardare tutto quello che vuoi: film, serie TV, show, documentari e altro ancora, a un prezzo ridicolo.

Attiva immediatamente Intrattenimento Plus e avrai Sky TV + Netflix pagando soltanto 14,90 euro al mese per 18 mesi. Hai accesso a tutti i contenuti di questi due giganti dello streaming. E quando la promo finisce, puoi rinnovarla con lo sconto disponibile.

Per tutti, sia i nuovi che i vecchi clienti, è l'occasione perfetta per avere un sacco di opzioni su cosa guardare, da soli o con la famiglia.

Preparati a immergerti in un mondo di divertimento con contenuti sempre nuovi e aggiornati ogni mese. Goditi i film e le serie TV che hai perso, senza stress e senza doverli nemmeno registrare.

Abbonati a Sky TV + Netflix GRATIS

Sky TV + Netflix: non perdere questa occasione

È tempo di iniziare lo show! Con Intrattenimento Plus, puoi avere tutto questo a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi. Ecco cosa ti aspetta: un pacchetto incredibile con Sky TV + Netflix inclusi. Non male, vero?

Sky TV offre una vasta selezione di produzioni originali Sky, serie televisive italiane e internazionali, spettacoli per tutta la famiglia, una vasta gamma di documentari da scoprire e notizie dall'Italia e dal resto del mondo.

D'altra parte, Netflix offre una vasta gamma di serie TV, film, documentari e programmi per bambini. È possibile mantenere il proprio account Netflix esistente o crearne uno nuovo.

Il piano Base di Netflix offre la visione in HD 720p su un solo schermo alla volta e senza interruzioni pubblicitarie. Inoltre, è possibile passare al piano Premium di Netflix quando meglio credi. Clicca qui sotto e attiva subito l’abbonamento.

Abbonati a Sky TV + Netflix GRATIS