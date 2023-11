Sky TV, Netflix e Sky Sport a PREZZO STRACCIATO: e hai anche un buono Amazon

Sky fa le cose in grande per il Black Friday e ha già lanciato una fantastica iniziativa che ti permette di avere Sky TV, Netflix e Sky Sport tutti in un unico pacchetto a soli 24,90 euro al mese per 18 mesi invece del valore commerciale di 54 euro.

Non finisce qui: perché sottoscrivendo l'offerta avrai diritto a ricevere un buono Amazon dal valore di 50 euro da spendere come vuoi sul noto portale web. Insomma, non manca davvero niente.

Sky TV, Netflix e Sky Sport: l'incredibile offerta Black Friday

Immagina di avere a portata di clic tutto il meglio della TV firmata Sky. Dagli show alle serie TV, dai documentari alle notizie, fino alle imperdibili produzioni Sky Original. Una vasta gamma di serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli USA. Gli show di Sky di cui tutti parlano, perfetti per l'intrattenimento della tua intera famiglia. E non dimentichiamoci dei documentari che ti sveleranno i segreti della natura, del mondo animale, della storia, dell'attualità e della scienza.

Con Netflix incluso nell'offerta avrai inoltre accesso ad un ulteriore mondo di contenuti e funzionalità. Serie TV, film, documentari e programmi per bambini, tutto a tua disposizione. Puoi mantenere il tuo account Netflix esistente o crearne uno nuovo per guardare Netflix su Sky Q e su tutti i tuoi dispositivi. Netflix Base offre una visione in HD 720p su uno schermo alla volta, senza fastidiose interruzioni pubblicitarie.

E se sei un appassionato di sport, Sky Sport ti offre il pacchetto completo. La UEFA Champions League con 121 partite a stagione su 137 totali, insieme alla UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League. Tutte le emozioni della MotoGP e della Formula 1, con gare, qualifiche e prove libere sempre in diretta.

E non dimenticare il tennis con i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, Wimbledon e molto altro sul canale Sky Sport Tennis. Oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo, insieme ad altri sport come rugby e golf. Tutto questo, accompagnato da news in tempo reale, approfondimenti e inchieste esclusive su Sky Sport 24.

Approfittando di questa offerta, riceverai anche un buono Amazon del valore di 50 euro. Quindi, cosa stai aspettando? Abbraccia l'intrattenimento al massimo risparmio con Sky TV, Netflix e Sky Sport, e ottieni anche un bonus da spendere su Amazon. Non farti sfuggire questa opportunità unica di trasformare il tuo tempo libero in un'esperienza indimenticabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.