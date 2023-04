Sky TV, Netflix e Sky Cinema a soli 19,90 euro con la nuova offerta

Vuoi goderti il meglio dell'intrattenimento televisivo ad un prezzo imbattibile? Approfitta subito dell'offerta Sky TV e Netflix + Sky Cinema e scopri un mondo di serie TV, film, documentari e molto altro.

La promozione è davvero spettacolare: invece di 48 euro, pagherai tutto questo soltanto 19,90 euro al mese per 18 mesi. L'offerta è a tempo limitato quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Cosa include la nuova offerta Sky a 19,90 euro al mese

Con Sky TV e Netflix + Sky Cinema puoi avere:

- Sky TV: il pacchetto base di Sky con oltre 40 canali dedicati a sport, news, cultura, lifestyle e tanto altro. In più, hai accesso a Sky On Demand, Sky Go e Sky Q per vedere i tuoi programmi preferiti quando e dove vuoi.

- Netflix: il servizio di streaming più famoso al mondo con migliaia di titoli tra serie TV originali, film, documentari e contenuti per bambini. Puoi creare fino a 5 profili personalizzati e guardare Netflix su 2 dispositivi contemporaneamente.

- Sky Cinema: il pacchetto di Sky con 12 canali tematici dedicati al cinema di tutti i generi e le epoche. Puoi vedere i film più recenti, i grandi classici, le commedie, i thriller, i cartoni animati e molto altro. In più, hai accesso a Sky On Demand Cinema per scegliere tra oltre 1000 titoli da guardare quando vuoi.

Tutto questo, come detto, a soli 19,90 euro al mese invece di 48 euro per 18 mesi per un risparmio complessivo di oltre 500 euro.

Non perdere questa occasione unica: sottoscrivi ora l'offerta Sky TV e Netflix Sky Cinema e regalati il meglio dell'intrattenimento a casa tua.

