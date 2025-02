Sky TV e Sky Sport insieme: la super offerta termina oggi

Termina oggi domenica 2 febbraio l'offerta che unisce i pacchetti Sky TV e Sky Sport a 24,90 euro al mese per 18 mesi anziché 51,90 euro, per un risparmio complessivo di 486 euro in un anno e mezzo. La promozione consente di avere accesso alle migliori serie italiane e internazionali, così come le produzioni Sky Original (tra cui la serie M- Il figlio del secolo, attualmente in onda su Sky Uno), più tutto lo sport di Sky con le coppe europee, il tennis, la Formula 1, la MotoGP, il basket e tanto altro sport.

L'offerta Sky TV + Sky Sport a 24,90 euro al mese

Con Sky TV si ha libero accesso ai programmi di Sky per tutta la famiglia, le serie tv italiane e internazionali (anche in contemporanea con gli Stati Uniti), le produzioni Sky Original e i documentari. Questo mese ad esempio si concluderà la quattordicesima edizione di MasterChef, mentre sarà possibile rivedere on-demand l'intera prima stagione di M - Il figlio del secolo.

Tra le novità di febbraio segnaliamo anche l'uscita della terza stagione di White Lotus, una delle migliori serie televisive Sky Original. A fine mese debutterà anche L'arte della gioia, la serie diretta da Valeria Golino che racconta la storia di una ragazza ancora giovanissima della Sicilia di inizio Novecento

Spazio infine all'intera programmazione di Sky Sport, sia live che on-demand. Questo significa che gli appassionati di calcio potranno vedere 185 partite su 203 di Champions League, più tutta l'Europa League e la Conference League.

Chi ama invece i motori avrà l'opportunità di seguire tutti i Gran Premi dei Mondiali di Formula 1 e MotoGP, in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Formula 1 e Sky Sport MotoGP. Offerta completa anche per il tennis, con tutti i tornei dei circuiti ATP e WTA, più i tornei del Grande Slam (Australian Open e Roland Garros con la diretta dei canali Eurosport, Wimbledon e US Open in esclusiva), le Nitto ATP Finals e la Coppa Davis.

