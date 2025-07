Sky TV e Sky Sport insieme ad un prezzo speciale: quasi 500€ di sconto in un anno e mezzo

Sky ha rilanciato l'offerta Sky TV + Sky Sport a 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 51,90 euro, per uno sconto pari a 486 euro in un anno e mezzo. Al termine dei 18 mesi si applicheranno le condizioni del profilo Sky Open al prezzo di listino in vigore, oppure si potrà rinnovare l'adesione al profilo Sky Smart alle condizioni vigenti, oppure ancora disdire senza costi con un preavviso di 30 giorni.

L'offerta Sky TV e Sky Sport insieme prevede un costo di attivazione di 19 euro una tantum per il decoder Sky Stream, invece di 99 euro. Sky Stream è il decoder senza parabola, il cui funzionamento si basa esclusivamente sulla connessione Internet di casa.

I prossimi eventi da non perdere con l'offerta Sky

Quest'estate il protagonista dell'offerta Sky è lo sport. Dal 7 agosto ci sarà il via del Masters 1000 di Cincinnati, a cui prenderanno parte i migliori giocatori del circuito, tra cui il numero uno del mondo Jannik Sinner fresco vincitore di Wimbledon. Il torneo avvicinerà i giocatori al quarto e ultimo Slam della stagione, lo US Open, in programma a fine agosto.

Riflettori accesi anche su Formula 1 e MotoGP. Il 3 agosto si correrà il Gran Premio d'Ungheria, dove la Ferrari sogna il colpaccio proprio come successo a Montecarlo, mentre a fine mese il GP d'Olanda sul circuito di Zandvoort precederà di una settimana l'appuntamento più atteso dagli appassionati italiani, vale a dire il Gran Premio d'Italia presso l'autodromo nazionale di Monza. Sempre ad agosto per la MotoGP sono in programma due corse: al Red Bull Ring, in Austria, il 17 agosto, e al Balaton Park Circuit, in Ungheria, domenica 24 agosto.

A fine mese poi spazio ai Campionati europei maschili di pallacanestro, in programma dal 27 agosto al 14 settembre. L'Italia di coach Pozzecco è stata sorteggiata nel gruppo C con Cipro, Georgia, Grecia, Bosnia ed Erzegovina e Spagna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.