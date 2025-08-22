Sky TV e Sky Calcio insieme a 12,90 euro al mese: offerta valida solo online

Venerdì prende il via la Serie C 2025-26, sabato sarà invece il turno della nuova stagione di Serie A. Tra le offerte più interessanti del momento per guardare il calcio in televisione segnaliamo il pacchetto Sky TV + Sky Calcio, disponibile a 12,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro al mese.

L'offerta promossa da Sky è valida solo online e prevede un periodo di permanenza di 18 mesi. Al termine si applicherà in automatico il prezzo di listino per il profilo Sky Open in vigore a tale, con la possibilità di rinnovare l'adesione al profilo Sky Smart e ottenere il prezzo vigente. In alternativa, si potrà disdire senza costi con un preavviso di 30 giorni.

Che cosa include il pacchetto Sky TV + Sky Calcio

Il piatto forte del pacchetto Sky TV + Sky Calcio è rappresentato dalle 3 partite a turno di Serie A Enilive, con almeno 30 dei migliori 76 incontri del campionato, tra cui 4 scontri diretti tra le big del torneo. In occasione della prima giornata Sky trasmetterà Roma-Bologna, Como-Lazio e Inter-Torino.

Oltre alla Serie A, fino alla stagione 2027/28 Sky trasmetterà anche tutta la Serie C, vale a dire tutti i match della regular season, i playoff, la Coppa Italia (a partire dagli ottavi di finale) e la Supercoppa. Non manca nemmeno il calcio internazionale, con le migliori sfide di Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

Spazio infine ai contenuti di Sky TV, con le serie italiane e internazionali, gli show per tutta la famiglia e le produzioni Sky Original. Tra le novità più attese si annovera X Factor, in partenza dall'11 settembre, e il titolo Ayrton Senna - La leggenda, disponibile a partire dal prossimo 20 agosto.

L'offerta, valida fino al 31 agosto 2025, prevede un costo di attivazione per il decoder Sky Stream di 19 euro anziché 99 euro.

