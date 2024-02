Sky TV e Netflix insieme: una Superpromo di Sky

È il momento giusto per sfruttare l'offerta combinata che unisce Sky e Netflix: grazie alla nuova promozione, infatti, bastano 14,90 euro al mese per poter accedere a Sky TV, con tutte le serie TV e gli show di Sky, e a Netflix, con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza.

Nell'abbonamento è incluso anche Sky Go, per guardare i contenuti Sky in streaming (da subito) da PC, smartphone e tablet. L'offerta è anche personalizzabile con l'aggiunta di pacchetti extra come Calcio, Sport e Cinema e rappresenta la proposta più completa e vantaggiosa per il settore Pay TV. Per attivare la promo basta raggiungere il sito ufficiale Sky.

Sky e Netflix insieme: una promo senza precedenti

Con una spesa di appena 14,90 euro al mese è possibile accedere a:

Sky TV con tutte le serie TV e gli show Sky

con tutte le serie TV e gli show Sky Sky Go per guardare, da subito, tutti i contenuti dell'abbonamento in streaming da smartphone, tablet e computer

per guardare, da subito, tutti i contenuti dell'abbonamento in streaming da smartphone, tablet e computer Netflix con piano Base e possibilità di passare al piano Standard (+4 euro al mese) o al piano Premium (+8 euro al mese)

L'abbonamento è personalizzabile con Sky Cinema con Paramount Plus ad appena 5 euro in più al mese. Da notare, inoltre, la possibilità di aggiungere anche gli altri pacchetti Sky come Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids. La promozione include Sky Q via Internet con una spesa una tantum di 19 euro ma è possibile scegliere anche Sky Q via satellite, al costo di 99 euro una tantum.

L'offerta proposta da Sky è valida anche per i già clienti Netflix che possono scegliere il bundle in promozione in modo da includere il costo della piattaforma di streaming nel canone dell'abbonamento Sky. In questo modo non si dovrà più pagare il costo mensile richiesto da Sky. La promozione, come sottolineato, è disponibile direttamente tramite attivazione online.

