Sky TV e Netflix insieme in offerta a 19,90€ al mese per 18 mesi

Nelle ultime ore Sky ha lanciato una nuova offerta per il suo pacchetto Intrattenimento Plus: Sky TV e Netflix insieme a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro al mese. La promo è disponibile online e può essere sottoscritta tramite questa pagina dedicata.

In alternativa è possibile provare per 30 giorni il piano Intrattenimento Plus al costo di 9 euro una tantum. L'offerta include anche il box Sky Q, con cui è possibile guardare i contenuti di Sky grazie alla semplice connessione Internet.

Sky TV e Netflix (Intrattenimento Plus) in offerta a 19,90 euro al mese

Intrattenimento Plus è il piano ideale per gli appassionati di serie e degli show original di Sky. Incluso nel pacchetto ci sono infatti Sky TV e Netflix con piano Base.

Sky TV consente di vedere gli show per tutta la famiglia di Sky, tra cui MasterChef Italia, 4 Ristoranti, 4 Hotel e X Factor, più le migliori serie TV italiane e internazionali, grazie alla partnership stretta con HBO. Inoltre, c'è spazio anche per i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, che trasmettono alcuni degli appuntamenti più importanti della stagione di quest'anno, come ad esempio le Olimpiadi di Parigi e i due slam di tennis Australian Open e Roland Garros.

C'è poi Netflix attraverso l'account Base, che dà accesso all'intero catalogo della piattaforma streaming statunitense: i contenuti sono visibili in alta definizione (HD) su 1 schermo alla volta.

Approfitta della nuova offerta di Sky per ottenere Intrattenimento Plus a 19,90 euro al mese invece di 30 euro per i primi 18 mesi.

