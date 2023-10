Sky ti regala una Nintendo Switch: l'offerta incredibile che non puoi perdere

L'ultima promozione di Sky è davvero notevole, non solo per il prezzo ridotto di 30,90€ al mese per 18 mesi invece dei soliti 45€ sia per i pacchetti Sky TV che per quelli Sky Sport, ma anche per un regalo eccezionale: una Nintendo Switch.

Sottoscrivendo questa offerta e seguendo le istruzioni fornite dall'operatore, riceverete la fantastica console ibrida consegnata direttamente a casa vostra entro Natale. È un'opportunità troppo enorme per perderla.

Nintendo Switch con Sky: tutto quello che devi sapere

Attivando i pacchetti Sky TV e Sky Sport offerti avrai accesso a tantissimi contenuti. Sky TV consente l'accesso a una moltitudine di programmi TV originali e serie italiane e internazionali in sincronia con quelle trasmesse negli Stati Uniti.

Inoltre, il pacchetto include l'accesso ai famosi programmi Sky come MasterChef e Quattro Ristoranti, insieme a una vasta gamma di documentari.

Sky Sports è un canale che offre una notevole quantità di contenuti calcistici, con 121 delle 137 partite della UEFA Champions League, oltre alla copertura completa sia della UEFA Europa League che della UEFA Europa Conference League.

Fornisce inoltre un'ampia copertura degli sport motoristici, con trasmissioni in diretta di tutte le gare, qualifiche e prove libere della MotoGP e della Formula Uno. Inoltre, offre un canale dedicato per gli appassionati di tennis.

Il pacchetto sportivo non si limita a una o due partite, ma comprende anche l'NBA con oltre 300 partite, comprese quelle della Regular Season, Playoff, Finali e All Star Weekend. Inoltre sono inclusi anche altri sport come il golf e il rugby.

Per soli 30,90 euro al mese potrai avere tutto questo per 18 mesi invece dei soliti 45 euro. Inoltre, se ti iscrivi a questa promozione prima del 25 ottobre, hai diritto a ricevere un nuovissimo Nintendo Switch direttamente a casa tua. Perché non unire l'utile al dilettevole? Puoi stare certo che ti divertirai moltissimo.

