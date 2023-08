Sky ti regala Netflix, lo sport e un buono Amazon da 50 euro

Hai sempre desiderato avere il meglio dell'intrattenimento a portata di mano, ma pensavi che tutto ciò fosse fuori dalla tua portata economica? Con l'irresistibile offerta di Sky, ora puoi goderti Sky TV e Netflix + Sky Sport a soli 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 50 euro. In più, riceverai un fantastico Buono Regalo Amazon da 50 euro*, per soddisfare ogni tua voglia di shopping online.

Come avere la nuova offerta Sky

Ottenere tutto ciò è facile e conveniente. Basta seguire questi semplici passaggi:

Acquista Sky Q tramite internet. Scegli almeno il pacchetto Intrattenimento plus Base, che include Sky TV e Netflix + Sky Sport, per goderti una selezione incredibile di contenuti e sport in diretta. Attiva l'abbonamento entro il 31 agosto 2023 per accedere a questa straordinaria offerta.

Con questa promozione, avrai accesso a un mondo di intrattenimento senza precedenti:

Sky TV ti offre una vasta gamma di contenuti, dai migliori show alle serie TV esclusive, dai coinvolgenti documentari alle notizie sempre aggiornate e alle imperdibili produzioni Sky Original. Con Sky, il divertimento non avrà mai fine.

Netflix, uno dei servizi di streaming più amati al mondo, ti permetterà di immergerti in un'incredibile selezione di serie TV, film, documentari e programmi per bambini. Con un'ampia scelta di contenuti, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire su Netflix.

Sky Sport ti offre una copertura completa di eventi sportivi in diretta, tra cui la UEFA Champions League con 121 partite a stagione sulle 137 totali, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League. Potrai seguire tutte le gare, le qualifiche e le prove libere di MotoGP e di Formula 1, sempre in diretta. Inoltre, avrai accesso a tornei di tennis come gli ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, Wimbledon e tanto altro ancora. Con oltre 500 partite a stagione di basket mondiale ed europeo, e una vasta gamma di altri sport come rugby e golf, non mancheranno mai le emozioni.

E infine c'è il Buono Regalo Amazon da 50 euro, con cui potrai indulgere nei tuoi desideri di shopping su Amazon.it e scegliere tra una vasta selezione di prodotti.

Questa è un'opportunità da non perdere. Abbonati subito a Sky TV e Netflix + Sky Sport a soli 24,90 euro al mese per 18 mesi e goditi tutti i contenuti che ami, insieme a un fantastico Buono Regalo Amazon da 50 euro. Offerta valida solo per un periodo limitato, quindi affrettati a entrare nel mondo dell'intrattenimento più completo e a ricevere il tuo esclusivo regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.