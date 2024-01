Sky ti regala la macchina Nespresso Lattissima One dal valore di 299 euro

La nuova offerta Sky è davvero molto interessante e sorprendente. Perché a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro puoi avere un pacchetto che include Sky Cinema con Paramount+ e Intrattenimento Plus con Sky TV e Netflix. Insieme a questo però ricevi anche gratuitamente una macchina Nespresso Lattissima One dal valore commerciale di ben 299 euro: il modo migliore per portare il bar a casa tua.

Macchina Nespresso Lattissima One con Sky: scopri la nuova offerta

La macchina Nespresso Lattissima One ti permette di goderti, comodamente a casa tua, dell'ottimo caffè, ma anche del delizioso latte macchiato o del cappuccino di alta qualità. Puoi preparare bevande cremose e appaganti in modo semplice e conveniente, regalandoti l'esperienza di un caffè delizioso direttamente nel comfort del tuo spazio domestico.

Una parte importante di un'offerta che comunque include Sky Cinema e Paramount+, con migliaia di film on demand, numerose prime visioni e l'accesso completo al catalogo della piattaforma streaming. E come se non bastasse puoi avere anche Sky TV, con tutta la sua prorompente carica di show di Sky e serie TV internazionali HBO, insieme a Netflix Piano Base.

Tutto questo ad un prezzo eccezionale di soli 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44, a cui aggiungere appunto il valore della macchina Nespresso di 299 euro, che tu non pagherai neanche per un centesimo. Cosa aspetti? Approfittane subito!

