Sky rilancia Sky TV + Sky Sport a un prezzo speciale per 18 mesi

Da oggi e fino al 23 febbraio i pacchetti Sky TV e Sky Sport sono in offerta insieme ad un prezzo speciale. Approfittando della nuova promozione, si ha l'opportunità di attivare il pacchetto unico al prezzo scontato di 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 56,90 euro, con un risparmio complessivo dunque di 486 euro.

L'offerta prevede un costo di attivazione di 19 euro anziché 99 euro per il decoder Sky Stream, grazie al quale non si ha bisogno della tradizionale parabola per seguire in diretta e on-demand i programmi Sky, più l'opzione Sky Ultra HD.

Cosa guardare con il pacchetto Sky TV + Sky Sport

Iniziamo dalla programmazione di Sky TV, con le migliori serie italiane ed internazionali, le produzioni Sky Original, i programmi Sky per tutta la famiglia e i documentari. Nel mese di febbraio su Sky Uno andranno in scena le ultime puntate della quattordicesima edizione di MasterChef Italia, mentre dal 17 febbraio debutterà la terza stagione di The White Lotus (produzione Sky Original).

Al di là delle ultime novità, resta poi un ricco catalogo on-demand, di cui fa parte anche A Casa Tutti Bene - La Serie (vedi foto di copertina), originale serie televisiva diretta da Gabriele Muccino, oltre alla recente acclamata serie televisiva M - Il figlio del secolo, con l'attore Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini.

Con Sky Sport si ha accesso invece a 185 partite su 203 a stagione della nuova Champions League, più tutta l'Europa League e la Conference League. Fin dalla prossima settimana scatteranno i playoff di Champions, con Atalanta, Juventus e Milan a caccia di un posto negli ottavi di finale.

La programmazione di Sky Sport include inoltre tutta la Formula 1 e la MotoGP, il tennis con l'intera stagione ATP e WTA più i quattro tornei del Grande Slam, nonché il basket con lo spettacolo targato NBA e i campioni dell'Eurolega, il rugby con il Sei Nazioni e il golf con The Masters.

