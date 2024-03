Sky porta l'intrattenimento ad un livello successivo: a 19,90€ hai Sky e Netflix

Avete tempo solo fino al 20 marzo 2024 per cogliere l'incredibile offerta di Sky! Abbonandovi direttamente online potrete immergervi nell'universo dell'intrattenimento con Sky Intrattenimento Plus, che offre una combinazione irresistibile di contenuti.

Per soli 19,90€ al mese, avrete accesso a una vasta gamma di programmi Sky TV insieme a tutto Netflix con il piano Base, godendo di immagini nitide in alta definizione e senza interruzioni pubblicitarie. Ma le sorprese non finiscono qui!

Con Sky Cinema, potrete accedere anche a Paramount+ senza alcun costo aggiuntivo, regalandovi, così, un'esperienza cinematografica senza precedenti direttamente sul divano di casa. L'attivazione del servizio è rapida e conveniente. Inoltre, con l'app Sky Go, potrete seguire i vostri programmi preferiti ovunque, senza dover aspettare e senza perdere neanche un minuto.

Non lasciatevi scappare questa opportunità. Sia che vogliate rilassarvi con un film, seguire le vostre serie TV preferite o scoprire nuovi contenuti, Sky Intrattenimento Plus è la soluzione perfetta per soddisfare ogni esigenza. Approfittate ora di questa offerta esclusiva.

E dunque, tutte queste comodità offerte dal pacchetto Sky + Netflix sono disponibili a 19,90€ solo fino al 20 marzo, perciò bisogna affrettarsi e non perdersi in troppe chiacchiere, sfruttate questa super promozione attiva ancora per pochi giorni.