Sky lancia una super promo: TV, sport e fibra insieme a 35,80€/mese

Per chi desidera una soluzione completa per l’intrattenimento e la connessione Internet, Sky ha lanciato una promozione eccezionale. I nuovi clienti possono attivare un pacchetto che combina la rete WiFi con l’abbonamento TV, Calcio e Sport, per godersi il meglio dell’intrattenimento, delle serie TV e dello sport a un prezzo mai visto prima.

Per i primi 18 mesi, il costo è di 35,80€ al mese anziché 81,80€, senza alcun obbligo di rinnovo alla fine del periodo promozionale. Per aderire all’offerta, basta visitare il sito ufficiale di Sky.

Cosa comprende la promozione Sky?

Con questa offerta, l'emittente propone un bundle che combina connessione Internet ultraveloce e Pay TV, offrendo un pacchetto estremamente vantaggioso.

Nel dettaglio, l’abbonamento include:

WiFi per la rete fissa domestica con tecnologia FTTH o FTTC, modem Wi-Fi incluso e linea telefonica senza costi extra;

con tecnologia FTTH o FTTC, modem Wi-Fi incluso e linea telefonica senza costi extra; TV, calcio e Sport , con la possibilità di seguire i migliori programmi di intrattenimento, le serie TV esclusive e i principali eventi sportivi, tra cui Champions League, Serie A, Formula 1, Serie C e tennis ;

, con la possibilità di seguire i migliori programmi di intrattenimento, le serie TV esclusive e i principali eventi sportivi, tra cui ; Sky Go per guardare i contenuti su smartphone, tablet e PC ovunque tu sia;

per guardare i contenuti su smartphone, tablet e PC ovunque tu sia; Possibilità di aggiungere il pacchetto Cinema con Paramount Plus a 10€ in più al mese e Sky Ultra HD a 5€ in più al mese.

E non è finita qui: compreso nel prezzo mensile c'è anche l'attivazione, che risultsa perciò completamente azzerata, a fronte di un costo originario di 49€. Considerando che una connessione in fibra ha normalmente un costo di circa 25€ al mese, questa offerta rappresenta una delle combinazioni più vantaggiose sul mercato.

Per dare un'occhiata più approfondita alla promozione ed eventualmente abbonarsi basta andare sul sito di Sky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.