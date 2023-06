Sky lancia nuove offerte: ora c'è un monopattino elettrico in regalo

La settimana prende il via con una nuova offerta Sky che propone ora il bundle composto da Sky TV e Sky Sport al prezzo scontato di 30,90 euro al mese. L'offerta consente l'accesso a tutto l'intrattenimento di Sky (show, serie TV, documentari etc.) oltre che a tutto lo sport di Sky (Champions League, Formula 1, Moto GP etc.).

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Sky, però, la promozione non finisce qui: fino al prossimo 2 luglio, infatti, attivando questa promozione si riceverà in regalo il monopattino elettrico Acer eMobility Series 1 dal valore commerciale di 399 euro. In più, è possibile personalizzare l'offerta aggiungendo Netflix (+5 euro) e/o Sky Cinema (+10 euro).

Si tratta di un'offerta da non perdere: per accedere al bundle promozionale e completare l'attivazione della promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale Sky.

Monopattino elettrico in regalo con le nuove offerte di Sky

La promozione, valida fino al prossimo 2 luglio, è la seguente:

Sky TV + Sky Sport + Sky Go in offerta a 30,90 euro al mese per 18 mesi (senza vincoli una volta terminato il periodo promozionale)

in offerta a per 18 mesi (senza vincoli una volta terminato il periodo promozionale) monopattino ACER eMobility - Series 1 in regalo senza costi aggiuntivi (il valore commerciale è di 399 euro)

Da notare, inoltre, che l'offerta è ulteriormente personalizzabile. I nuovi clienti Sky, infatti, possono aggiungere:

Netflix al costo di 5 euro in più al mese

al costo di Sky Cinema al costo di 10 euro in più al mese (con Paramount Plus incluso)

al costo di (con Paramount Plus incluso) Sky Kids al costo di 5 euro in più al mese

La promozione è attivabile in esclusiva online. È previsto un costo iniziale di 9 euro scegliendo Sky Q via Internet oppure di 99 euro scegliendo Sky Q via satellite. C'è tempo fino al prossimo 2 di luglio per sfruttare l'offerta.

Chi non è interessato al monopattino elettrico può scegliere di attivare Sky TV + Netflix a partire da 19,90 euro al mese andando poi ad aggiungere i vari pacchetti aggiuntivi di Sky (Cinema, Sport, Calcio) per personalizzare l'offerta e adattarla alle proprie esigenze.

