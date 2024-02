Sky in streaming con NOW, senza abbonamento, a partire da 6,99 €/mese

Now TV è un servizio di streaming televisivo on-demand, sviluppato e gestito da Sky Group e tramite questo servizio è possibile avere a disposizione tutti i canali Sky, con tutti i migliori eventi sportivi e i migliori film e serie TV a partire da soli 6,99€ al mese.

Now TV: film, serie TV, intrattenimento e sport a 6,99€ al mese

Now TV offre una vasta gamma di contenuti, tra cui film, serie TV, programmi sportivi, e intrattenimento, accessibili tramite internet su una varietà di dispositivi, come computer, smartphone, tablet, console di gioco ecc...

Una delle caratteristiche distintive di Now TV è la sua flessibilità. Gli utenti possono scegliere di sottoscrivere pacchetti specifici in base ai loro interessi. Questo permette agli utenti di personalizzare la propria esperienza di visione e pagare solo per i contenuti che desiderano guardare, senza la necessità di un abbonamento televisivo tradizionale.

Sarà possibile guardare le migliori serie HBO o i migliori film in arrivo dalle sale cinematografiche, o ancora programmi come MasterChef e il calcio internazionale, o l'NBA, la Formula 1 e chi più ne ha più ne metta. Inoltre, offre la possibilità di guardare in streaming in alta definizione e, in alcuni casi, anche in 4K Ultra HD, garantendo un'esperienza di visione di alta qualità.

Il servizio è caratterizzato da un'interfaccia intuitiva e user-friendly, che facilita la navigazione tra i contenuti disponibili e la ricerca di programmi specifici. Tutto ciò è possibile oggi con una promozione davvero pazzesca che prevede l'opportunità di accedere a questa vasta gamma di servizi e contenuti partendo da soli 6,99€ al mese. Considerando la qualità dei contenuti e la quantità delle proposte, si tratta di un prezzo davvero irrisorio!

Oggi è possibile attivare Now TV con tutto il meglio che Sky ha da offrire direttamente in streaming a partire da 6,99€ al mese.

