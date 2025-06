Sky ha lanciato una nuova promozione che include Sport e Netflix a prezzo bloccato per 18 mesi

Sky sta promuovendo un nuovo pacchetto che include Sky TV, Sky Sport e Netflix a 24,90 euro al mese per 18 mesi. L'offerta è valida per i nuovi clienti con profilo Sky Smart e pagamento tramite carta di credito o addebito su conto corrente bancario.

La nuova offerta di Sky

La promozione Sky & Netflix + Sky Sport comprende Sky TV e Netflix a 14,90 euro al mese anziché 25 euro, oltre a Sky Sport a 10 euro al mese invece di 26,90 euro al mese. Il prezzo - pari a 24,90 euro al mese anziché 56,90 euro, è bloccato per i primi 18 mesi.

Al termine del periodo promozionale, Sky applicherà in automatico il profilo Sky Open e il prezzo di listino in vigore a quella data. In alternativa i clienti potranno rinnovare l'adesione al profilo Sky Smart con un nuovo vincolo di ulteriori 18 mesi e un pagamento di 9,90 euro una tantum per il rinnovo, oppure disdire con un preavviso di 30 giorni.

Tra i protagonisti dell'offerta c'è il pacchetto Sky Sport, che include 185 partite su 203 in esclusiva della UEFA Champions League, tutti i match di Europa League e Conference League, i Mondiali di Formula 1 e MotoGP, nonché il grande tennis con Wimbledon, tutti i tornei ATP e WTA, nonché le ATP Finals e la Coppa Davis.

C'è poi l'intrattenimento di Sky. In queste settimane sta andando in onda ad esempio il nuovo grande show Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, condotto da Fabio Caressa, mentre per gli appassionati delle serie televisive riflettori accesi sulle due stagioni di Daryl Dixon, lo spin-off della celebre serie televisiva The Walking Dead.

Per quanto riguarda invece la piattaforma streaming Netflix, c'è grande attesa per l'uscita di Squid Game 3, attesa per venerdì 27 giugno 2025.

La nuova offerta di Sky sarà valida fino al 29 giugno 2025 e potrà essere attivata direttamente online tramite la pagina dedicata raggiungibile al link qui sotto.

