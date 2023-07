Sky Glass è in offerta speciale a 11,90 euro al mese con Sky TV e Netflix

In queste ore è possibile acquistare Sky Glass in offerta speciale a 11,90 euro al mese per 48 rate. In più la nuova promo di Sky consente di beneficiare di uno sconto sull'anticipo di 100 euro: sono richiesti infatti 25 euro anziché 125 euro.

E non è finita qui. Perché con Sky Glass si ottiene anche il pacchetto Sky TV e Netflix insieme a 14,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 30 euro. Un vero e proprio affare, soprattutto per chi non vuole perdersi nemmeno un minuto delle sue serie preferite presenti nei cataloghi della pay-TV inglese e del colosso streaming statunitense.

Sky Glass: la super promo dell'estate con il pacchetto Sky TV e Netflix

Sbagli se pensi che Sky Glass sia un televisore come un altro. Sì, perché non è solo una TV dotata di un pannello Quantum Dot, con schermo 4K HDR e oltre un miliardo di colori, ormai lo standard degli Smart TV di nuova generazione.

Ecco, proprio a proposito di smart: con Sky Glass hai riuniti in un unico posto tutti i contenuti che più ami, da Sky a Rai, da Mediaset a La7, passando per DAZN, discovery+, Disney+, Apple TV+, Netflix e tanti altri ancora. E ti basta dire Ciao Sky per chiedere alla TV quale contenuto vuoi vedere. Così come sfruttare la funzione Restart per guardare dall'inizio un programma già cominciato, anche in diretta.

Con l'ultima promo Sky Glass, hai la possibilità di acquistare la TV di Sky a soli 11,90 euro al mese, con anticipo di 25 euro anziché 125 euro. Senza dimenticare che ottieni Sky TV e Netflix insieme per 18 mesi a metà prezzo. Per attivare l'offerta basta che segui il link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.