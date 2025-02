Sky: ecco le novità fino al 2 marzo 2025

È una settimana di novità importanti in casa Sky. Primo perché giovedì, in prima serata su Sky Uno, va in onda la finale di MasterChef 14, con la proclamazione del vincitore tra i quattro finalisti Anna, Jack, Mary e Franco. Secondo perché da mercoledì partiranno i primi test ufficiali della nuova stagione di Formula 1, con tutti gli occhi che saranno puntati sulla Ferrari del dream team Lewis Hamilton-Charles Leclerc. Terzo, nel weekend ci sarà spazio al primo Gran Premio della MotoGP in Thailandia. A tutto questo, infine, si aggiunge l'arrivo della nuova serie Sky Original L'arte della gioia, disponibile a partire dal 28 febbraio.

Con tutte queste novità in arrivo, tenendo poi conto anche dell'inizio della nuova stagione di Pechino Express dal 6 marzo, ecco che l'ultima offerta di Sky che unisce Sky Wifi + Sky TV e Sky Sport a 35,80 euro al mese per 18 mesi diventa ancora più allettante. La promo prevede inoltre l'attivazione gratuita della fibra (invece di 49 euro) e uno sconto di 80 euro sul costo di attivazione del decoder Sky Stream, che passa da 99 euro a 19 euro.

Le novità Sky della settimana dal 24 febbraio al 2 marzo

Ecco dunque quali sono le novità disponibili sui canali Sky nella settimana da lunedì 24 febbraio a domenica 2 marzo 2025.

Lunedì

The White Lotus 3 - Secondo episodio (in onda su Sky Atlantic, titolo in italiano Trattamenti speciali)

Mercoledì

Test F1 2025 Bahrain - Prima giornata (in onda su Sky Sport dalle 8:00 del mattino ora italiana)

Giovedì

Test F1 2025 Bahrain - Seconda giornata (in onda su Sky Sport dalle 8:00 del mattino ora italiana)

MasterChef 14 - Finale (in onda su Sky Uno dalle 21:15)

Venerdì

MotoGP Thailandia - Prove libere 1 e Prove libere 2 (in onda su Sky Sport dalle 4:45 del mattino ora italiana)

Test F1 2025 Bahrain - Terza giornata (in onda su Sky Sport dalle 8 del mattino ora italiana)

L'arte della gioia - Primo episodio (in onda su Sky Atlantic dalle 21:15)

Sabato

MotoGP Thailandia - Qualifiche e Sprint (in onda su Sky Sport dalle 4:50 del mattino ora italiana)

Domenica

MotoGP Thailandia - Gran Premio (in onda su Sky Sport dalle 9:00 del mattino ora italiana)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.