Sky e Netflix si accendono con Pechino Express e Alessandro Borghi: puoi averli insieme a 19,90€ al mese

Sky e Netflix insieme a 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro: questa l'ultima offerta lanciata da Sky per il piano Intrattenimento plus, che dà accesso completo all'intero catalogo di Netflix e alla programmazione di Sky TV, che include le migliori serie italiane e internazionali più gli show original per tutta la famiglia.

Tra le altre cose, questa è una settimana particolarmente favorevole per sottoscrivere Intrattenimento plus, dato che il 6 marzo farà il suo debutto su Netflix l'attesissima Supersex, la prima stagione della serie dedicata a Rocco Siffredi, il divo del cinema a luci rosse più famoso al mondo. Dal 7 marzo partirà anche la nuova edizione di Pechino Express, in onda su Sky Uno in prima serata ogni giovedì.

Intrattenimento plus: Sky TV e Netflix in offerta a 19,90 euro al mese per 18 mesi (e aggiungici Sky Cinema allo stesso prezzo)

La promo in corso consente di aggiungere allo stesso prezzo anche il pacchetto Cinema, il pacchetto che consente di accedere all'intera programmazione di Sky Cinema in aggiunta a Paramount+. Eccetto dunque il pacchetto Sport, hai tutto Sky e Netflix a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro.

L'offerta è valida fino al prossimo 21 marzo: al termine della promozione il prezzo tornerà a essere quello di listino.

Per quanto riguarda Netflix, il prezzo di 19,90 euro al mese fa riferimento oltre il duplice pacchetto Sky TV e Sky Cinema anche al piano Base, che dà diritto alla visione dei contenuti in alta definizione e su uno schermo alla volta. Volendo, è possibile effettuare l'upgrade al piano Standard o a quello Premium.

Detto questo, aggiungiamo soltanto che l'attivazione di Sky TV e Netflix è immediata: questo consente di avere subito accesso ai loro contenuti una volta completa la sottoscrizione tramite la pagina dedicata di Sky.

