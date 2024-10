Sky e Netflix (senza pubblicità) a meno di 15 €/mese: ecco la promo

È il momento giusto per passare a Sky: la nuova offerta Sky TV & Netflix, infatti, è disponibile ora con un prezzo scontato di 14,90 euro al mese e con appena 5 euro in più è possibile aggiungere anche Sky Cinema con Paramount Plus.

Si tratta dell'occasione giusta per accedere a tutto l'intrattenimento di Sky oltre che a tutto il catalogo di Netflix (con piano Base senza pubblicità) a un prezzo davvero vantaggioso. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Sky.

Sky e Netflix: prezzo scontato per l'offerta combinata

La promozione in corso include:

Sky TV con tutti gli show e le serie TV di Sky

con tutti gli show e le serie TV di Sky Netflix con piano Base senza pubblicità e con possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza

e con possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza Sky Go per vedere i contenuti Sky anche su smartphone, tablet e computer

per vedere i contenuti Sky anche su smartphone, tablet e computer decoder Sky Stream

+5 euro al mese per Sky Cinema con Paramount Plus

per +5 euro al mese per Sky Ultra HD

per possibilità di aggiungere Sky Calcio (+8 euro al mese), Sky Sport (+22,90 euro al mese) e Sky Kids (+5 euro al mese)

L'offerta in corso è disponibile con un costo di appena 14,90 euro al mese per 18 mesi, con un costo iniziale di 19,90 euro una tantum. Alla fine del periodo promozionale, non ci sono vincoli per l'utente che può scegliere se passare a una nuova offerta Sky oppure disattivare l'abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.