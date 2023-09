Sky e Netflix: l'offerta combinata conviene, tanti contenuti a prezzo ridotto

Scegliere Sky e Netflix insieme conviene: grazie alla promozione Intrattenimento Plus, infatti, è possibile ridurre ad appena 19,90 euro al mese il costo dell'abbonamento che comprende il pacchetto Sky TV, con tutte le serie TV, gli show e i documentari di Sky, oltre a una sottoscrizione a Netflix, con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza.

L'offerta include anche l'accesso a Sky Go. Da notare, inoltre, che non ci sono vincoli alla fine del periodo promozionale. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto che consente di accedere alla pagina della promozione sul sito Sky. Scorrendo la pagina verso il basso, inoltre, è possibie attivare la promo con Netflix Standard oppure Premium incluso.

Sky TV + Netflix: il risparmio è garantito

Con l'offerta combinata Sky TV + Netflix, chiamata "Intrattenimento Plus", è possibile ottenere tanti vantaggi con un costo ridotto. La promozione include:

Sky TV con tutte le serie TV, gli show e i documentari di Sky

con tutte le serie TV, gli show e i documentari di Sky Netflix con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare a Netflix Standard o Premium pagando la differenza di prezzo

e possibilità di passare a Netflix Standard o Premium pagando la differenza di prezzo Sky Go per accedere ai contenuti Sky direttamente da smartphone, tablet e computer

Il costo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Non ci sono vincoli alla fine del periodo promozionale. Dopo 18 mesi, infatti, è possibile scegliere di interrompere l'abbonamento a Sky oppure passare a un'offerta più conveniente, sempre senza costi e penali.

Per accedere all'offerta basta seguire il link qui di sotto. Scorrendo la pagina verso il basso, inoltre, è possibile attivare Sky TV + Netflix Standard, al costo di 23,90 euro al mese, oppure Sky TV + Netflix Premium, al costo di 27,90 euro al mese.

Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.