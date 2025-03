Sky e Netflix insieme ora a 19,90€ al mese: scopri l’offerta

Una nuova promozione rende ancora più facile accedere al meglio dell’intrattenimento: Sky e Netflix sono disponibili in un unico pacchetto a soli 19,90€ al mese, invece di 40€, per ben 18 mesi.

L’offerta “Intrattenimento plus” è pensata per chi ama serie TV, show, documentari e film, e desidera avere tutto in un’unica soluzione comoda e senza pubblicità. Per approfittare di questa promozione eccezionale basta andare sul sito di Sky, ma vediamo nel dettaglio come funziona.

Sky TV + Netflix: tutto in un solo abbonamento

Con questa proposta, Sky unisce il proprio catalogo di contenuti con quello di Netflix per offrire un’esperienza completa e personalizzabile. Il pacchetto include:

Sky TV , con tutti i contenuti originali, le serie di successo, i documentari e le news aggiornate, normalmente disponibili al costo di 14,90€ al mese;

, con tutti i contenuti originali, le serie di successo, i documentari e le news aggiornate, normalmente disponibili al costo di 14,90€ al mese; Netflix Piano Base, del valore di 9,99€ al mese, che consente di guardare film, serie e programmi per bambini in alta definizione su un dispositivo alla volta, senza interruzioni pubblicitarie.

Il tutto a un prezzo vantaggioso: 19,90€ al mese per 18 mesi, con 19€ di attivazione e decoder Sky Stream incluso, perfetto per trasformare la tua TV in un centro di intrattenimento completo.

Se sei già abbonato a Netflix, puoi aderire all’offerta senza perdere il tuo profilo o la cronologia di visione. Basta collegare il tuo account Netflix all’offerta “Intrattenimento plus” e continuerai a guardare i tuoi contenuti preferiti, con in più tutto ciò che Sky ha da offrire.

Una promozione ideale per famiglie, appassionati di serie e film o per chi desidera accedere a contenuti esclusivi in streaming senza passare da più abbonamenti o dispositivi. Attiva subito l’offerta Sky & Netflix a 19,90€ al mese e risparmia più del 50% rispetto ai due abbonamenti separati. Per scoprire tutti i dettagli e sottoscrivere la promozione, visita il sito ufficiale di Sky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.