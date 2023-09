Sky e Netflix insieme a soli 14,90 euro al mese: è ora di guardare YOU

Il momento tanto atteso è arrivato. Sky ha scelto di rompere gli indugi e di offrire il pacchetto Intrattenimento Plus con Sky TV e Netflix insieme a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro. È la miglior offerta di sempre: quale occasione migliore per guardare l'ultima stagione di You, una delle serie più viste sulla piattaforma streaming americana?

Sky TV include le produzioni Sky Original, le serie TV italiane e internazionali, oltre agli show pensati per tutta la famiglia e una marea di documentari. Intrattenimento Plus offre in aggiunta il piano Base in HD di Netflix, con la possibilità per l'utente di passare a Netflix Premium quando lo desidera.

Sky e Netflix a un super prezzo, You è la prima serie da guardare

Il catalogo di Netflix è ricco di serie di successo, basti pensare a La casa di carta, Sex Education, The Crown, Stranger Things, ecc. You rientra tra queste, distinguendosi però per la sua trama originale e un genere - il thriller psicologico - che teoricamente mal si presta a un successo di tali dimensioni.

All'inizio di quest'anno è arrivata in catalogo la quarta stagione della serie, con il trasferimento del protagonista Joe (interpretato dall'attore Penn Badgley) a Londra. Dopo una serie di efferati omicidi, il libraio Joe è a Londra insieme alla sua nuova famiglia con il titolo di professore di letteratura. Il vizio di usare i social e Internet per scandagliare la vita delle persone che incontra lungo il suo cammino rimane ancora il suo tallone d'Achille.

Approfitta del prezzo più basso di sempre dell'offerta Intrattenimento Plus, in modo da attivare Sky e Netflix insieme a soli 14,90 euro al mese per i primi 18 mesi.

