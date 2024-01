Sky e Netflix insieme a meno di 20€ e con Buono Amazon in regalo: ecco la promo

Sky sta dando il benvenuto al 2024 con una promozione imperdibile per i nuovi clienti. Fino al 14 gennaio, è possibile attivare Intrattenimento Plus, un pacchetto esclusivo che unisce Sky TV e Netflix, il tutto al vantaggioso prezzo scontato di 19,90 euro al mese.

Ma le sorprese non finiscono qui: ogni nuovo abbonato riceverà un Buono Amazon da 50 euro come regalo.

Questa offerta non solo garantisce un risparmio significativo ma è anche flessibile, consentendo ai clienti di personalizzare il loro pacchetto con l'aggiunta di servizi come Sky Calcio, Sky Sport e Sky Cinema (con Paramount Plus).

Per accedere all'offerta, basta visitare il sito di Sky tramite il link qui sotto, scegliere l'abbonamento desiderato e beneficiare dello sconto sul canone, oltre al bonus di 50 euro su Amazon.

Sky e Netflix: i dettagli dell'offerta

Ecco i dettagli della nuova offerta Sky:

Sky TV : accesso completo a serie TV, documentari e show di Sky.

: accesso completo a serie TV, documentari e show di Sky. Netflix : piano Base senza pubblicità, con opzione di passare a Standard (+4 euro al mese) o Premium (+8 euro al mese).

: piano Base senza pubblicità, con opzione di passare a Standard (+4 euro al mese) o Premium (+8 euro al mese). Sky Go: accesso ai contenuti dell'abbonamento su smartphone, tablet e computer.

Il costo mensile dell'offerta è pari a 19,90 euro per 18 mesi, senza vincoli contrattuali al termine del periodo promozionale. Ulteriori opzioni personalizzabili includono Sky Cinema con Paramount Plus (+10 euro), Sky Calcio (+5 euro), Sky Sport (+16 euro) e Sky Kids (+5 euro).

Per usufruire immediatamente di questa eccezionale opportunità, visita il sito di Sky tramite il pulsante qui sotto e configura il tuo abbonamento:

La promozione, valida fino al 14 gennaio 2024, richiede una spesa iniziale di 9 euro per Sky Q via Internet o 99 euro per Sky Q via satellite. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di intrattenimento a costo contenuto!

