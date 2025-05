Sky e Netflix in offerta a 17,90€ al mese per 18 mesi fino al 1° giugno

Sky sta proponendo il pacchetto Intrattenimento plus - Sky TV e Netflix insieme - al prezzo scontato di 17,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. Nell'offerta è inclusa l'app Sky Go, grazie alla quale è possibile guardare da subito i contenuti compresi nell'abbonamento Sky su PC, tablet e smartphone. C'è poi anche Sky Stream, il decoder portatile di Sky che non necessità né di parabola né di installazione. Il costo di attivazione con Sky Stream è pari a 19 euro una tantum.

L'offerta Sky TV e Netflix a 17,90 euro al mese è attivabile online sul sito di Sky in pochi minuti. I metodi di pagamento accettati sono bonifico bancario e carte di debito o credito Visa, Mastercard e American Express. A questo proposito, vi confermiamo che il termine ultimo per approfittare della promozione è il 1° giugno 2025.

Le nuove uscite su Netflix e Sky

Con il pacchetto Intrattenimento plus di Sky si ha accesso all'intero catalogo di Netflix e a tutta la programmazione di Sky TV, sia in diretta che on demand.

Tra le nuove uscite di casa Netflix più interessanti si annovera Maschi veri, con protagonisti gli attori Pietro Sermonti, Francesco Montanari, Matteo Martari e Maurizio Lastrico. La serie tv italiana è disponibile dal 21 maggio. Per gli amanti delle produzioni coreane, segnaliamo Dear Hongrang, serie diretta da Kim Jin-a e scritta da Kim Hong-sun, in catalogo dal 16 maggio. Racconta dell'amore tra Hongrang e la sorellastra Jae-yi: dopo essere scomparso per anni, l'uomo ritorna con un segreto.

Per quanto riguarda invece le serie uscite a maggio su Sky, il 30 maggio debutterà la terza stagione di And Just Like That, sequel del leggendario Sex and the City. Riflettori accesi anche sulla serie britannica Vigil, arrivata alla sua seconda stagione e con una nuova missione da risolvere per Amy e Kirsten, coinvolti nell'indagine su un test militare segreto. Vigil è disponibile in piattaforma dal 22 maggio.

