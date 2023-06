Sky con Netflix incluso da 14,90 euro: Buono Amazon in regalo per i nuovi clienti

La nuova offerta Sky con Netflix incluso è da cogliere al volo: fino al prossimo 11 di giugno, infatti, è possibile accedere ad un nuovo abbonamento Sky e a Netflix beneficiando di uno sconto netto sulla spesa complessiva. La proposta base include Sky TV e Netflix con un costo di appena 14,90 euro al mese complessivo, prezzo a cui di solito viene proposto il solo pacchetto Sky TV.

C'è anche la possibilità di utilizzare Sky Go per accedere ai contenuti Sky da PC, smartphone e tablet. In più, aggiungendo Sky Cinema o Sky Sport (rispettivamente a +5 euro e +10 euro al mese) si ottiene un Buono Amazon da 50 euro in regalo. La promozione terminerà il prossimo 11 di giugno ed è disponibile tramite attivazione online dal sito Sky, accessibile qui di seguito.

Sky con Netflix incluso conviene ancora di più: ora si parte da 14,90 euro al mese

L'offerta valida fino al prossimo 11 giugno prevede la possibilità di scegliere tra tre diverse opzioni:

Sky TV e Netflix con piano Base al costo di 14,90 euro al mese

e con piano Base al costo di Sky TV , Sky Cinema , con Paramount Plus , e Netflix con piano Standard al costo di 19,90 euro al mese ; è incluso anche un Buono Amazon da 50 euro

, , con , e con al costo di ; è incluso anche un Sky TV, Sky Sport e Netflix con piano Base al costo di 24,90 euro al mese; è incluso anche un Buono Amazon da 50 euro

Tutte le offerte consentono, inoltre, l'accesso a Sky Go e la possibilità di effettuare l'upgrade di Netflix, passando al piano Standard, se non già incluso, oppure al piano Premium, pagando semplicemente la differenza di prezzo. La nuova promozione, attivabile fino al prossimo 11 di giugno, presenta una durata di 18 mesi. Al termine del periodo promozionale, però, non ci sarà alcun rincaro. Più semplicemente, è possibile scegliere se attivare una nuova offerta a prezzo scontato, in base alle promozioni del momento, oppure interrompere l'abbonamento a Sky.

L'offerta Sky con Netflix incluso è disponibile di seguito.

