Sky Box con 3 mesi di Sky TV, Sky Cinema e Neflix a 20,94 euro: OFFERTA LAMPO Amazon

Nella Festa delle Offerte Prime di Amazon trova spazio anche l'offerta lampo sullo Sky Box, con 3 mesi di Sky TV, Sky Cinema e Netflix a soli 20,94 euro. Di fatto ottieni il pacchetto Intrattenimento Plus (rafforzato con Sky Cinema), che in offerta ha un costo di 19,90 euro (prezzo di listino 30 euro, ndr). Grazie alla proposta lampo di Amazon, invece, paghi quanto 1 mese per avere a disposizione 90 giorni di visione.

Offerta lampo Amazon per lo Sky Box con 3 mesi di Intrattenimento Plus a 20,94 euro

Il vero pacchetto Intrattenimento Plus è Sky TV e Netflix, con gli show, le serie TV e i documentari di Sky e Netflix insieme. L'aggiunta di Sky Cinema è l'ennesimo regalo di Amazon, così come i 3 mesi di abbonamento inclusi e la presenza del decoder Sky Q.

Netflix è presente nel piano Standard, con risoluzione FHD a 1080p, la visione su due schermi in contemporanea e senza interruzioni pubblicitarie.

Sky Cinema, oltre al meglio del cinema internazionale e italiano insieme ai film di Sky Original, include senza costi aggiuntivi Paramount+, che in queste settimane sta mandando in onda in esclusiva la seconda stagione di Vita da Carlo, con protagonista il celebre attore Carlo Verdone.

Al termine dei 3 mesi, sei libero di scegliere se proseguire l'offerta oppure disdire il tutto senza alcun costo aggiuntivo.

Approfitta subito dell'offerta lampo di Amazon sullo Sky Box con 3 mesi di Intrattenimento Plus a soli 20,94 euro, anziché 19,90 euro al mese. Inclusa nella confezione anche il decoder Sky Q: lo colleghi alla tua rete Internet di casa e inizi a goderti lo spettacolo dopo pochi istanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.