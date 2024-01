Skillshare: partecipa al corso Canva per ottenere un mese gratuito

Skillshare è una piattaforma online di corsi che permettono di sviluppare e ampliare le proprie conoscenze in numerosi settori. Le nuove abilità acquisite possono poi essere "spese" per migliorare la propria occupazione o per avere maggiori possibilità durante una selezione di lavoro. Oggi, grazie all'iscrizione al corso Canva Magic Studio, si ha la possibilità di ottenere 1 mese di prova gratuito. Tutto quello che occorre fare è iscriversi al corso tramite questa pagina: subito dopo la registrazione si avrà l'accesso illimitato per 30 giorni a tutti i corsi presenti nella piattaforma.

Ottieni un mese gratuito di Skillshare con il nuovo corso di Canva

Negli ultimi tempi, Skillshare ha accresciuto il proprio valore in maniera esponenziale, ponendosi come uno dei punti di riferimento del settore.

Tra i numerosi vantaggi offerti segnaliamo la possibilità di ricevere suggerimenti personalizzati in base ai propri interessi sul corso migliore da seguire, costruire un proprio portafoglio di progetti attraverso cui mettere in mostra le proprie abilità, seguire le lezioni on-demand, in qualunque momento del giorno, e confrontarsi con una community online sempre più numerosa.

Nello specifico, il corso che ti aprirà le porte di Skillshare si concentra su Canva Magic Studio, un potente strumento basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di Canva di realizzare presentazioni professionali, video e grafiche in pochi minuti. Al termine del corso completo imparerai numerose tecniche avanzate che ti permetteranno di creare effetti visivi pronti a trasformare i tuoi progetti grafici.

Approfitta della promozione in corso su Skillshare per accedere a un mese di prova gratuita registrandoti al corso Canva Magic Studio.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.