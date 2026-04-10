Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Sito WordPress senza difficoltà: 79% di sconto sui piani Hostinger

Sito WordPress senza difficoltà: 79% di sconto sui piani Hostinger
Federico Pisanu
Pubblicato il 10 apr 2026
Link copiato negli appunti

Aprire un sito WordPress senza difficoltà è il sogno di tutte quelle persone che non hanno conoscenze tecniche per riuscire ad avviare un progetto online da sole e che ritengono questa un’autentica impresa. In realtà oggi le cose stanno diversamente, dal momento che tutti – sulla carta – possono avviare il loro sito tanto desiderato senza alcuna consocenza né di informatica né di programmazione.

Per riuscirci è sufficiente affidarsi a un servizio di web hosting che include un website builder basato sull’intelligenza artificiale, strumento che permette a chiunque di aprire un nuovo sito web nel giro di pochi minuti descrivendo semplicemente l’idea che si ha in mente.

A questo proposito, l’azienda di web hosting Hostinger offre uno spazio hosting WordPress veloce, sicuro e semplice, che non necessita di alcuna configurazione tecnica. Una volta sottoscritto il servizio si ottengono poi un supporto dedicato 24 ore su 24, sette giorni su sette, strumenti basati sull’intelligenza artificiale e prestazioni premium pronte a far volare il sito nelle pagine dei motori di ricerca.

Pagina offerta Hostinger

hostinger website builder

In questi giorni di piani di hosting gestito per WordPress di Hostinger godono di uno sconto fino al 79%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese e tre mensilità gratuite. L’offerta è riscattabile tramite la pagina dedicata del sito ufficiale e prevede un ordine di almeno 48 mesi.

Il piano più economico è quello Premium, attraverso cui è possibile creare fino a 3 siti web, ottenere 20 GB di memoria per i propri file, due caselle di posta elettronica per sito, un dominio gratuito per 1 anno, il protocollo SSL gratuito, backup automatici settimanali e strumenti di email marketing per i primi dodici mesi.

La promozione in corso è valida per un periodo di tempo limitato: al termine dei primi quattro anni in offerta, il piano si rinnova a partire da 9,99 euro al mese.

Pagina offerta Hostinger

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Hosting WordPress gratis per il 1° anno: IONOS festeggia 6 milioni di clienti
Hosting

Hosting WordPress gratis per il 1° anno: IONOS festeggia 6 milioni di clienti
Registrazione dominio.com in offerta a 0,01€ per il 1° anno con Hostinger
Hosting

Registrazione dominio.com in offerta a 0,01€ per il 1° anno con Hostinger
Registrazione dominio .com da 0,01 euro: offerta a tempo limitato Hostinger
Hosting

Registrazione dominio .com da 0,01 euro: offerta a tempo limitato Hostinger
Vuoi aprire un sito web? L'hosting IONOS con dominio e 200GB oggi è gratis per un anno
Hosting

Vuoi aprire un sito web? L'hosting IONOS con dominio e 200GB oggi è gratis per un anno