Sito WordPress senza difficoltà: 79% di sconto sui piani Hostinger

Aprire un sito WordPress senza difficoltà è il sogno di tutte quelle persone che non hanno conoscenze tecniche per riuscire ad avviare un progetto online da sole e che ritengono questa un’autentica impresa. In realtà oggi le cose stanno diversamente, dal momento che tutti – sulla carta – possono avviare il loro sito tanto desiderato senza alcuna consocenza né di informatica né di programmazione.

Per riuscirci è sufficiente affidarsi a un servizio di web hosting che include un website builder basato sull’intelligenza artificiale, strumento che permette a chiunque di aprire un nuovo sito web nel giro di pochi minuti descrivendo semplicemente l’idea che si ha in mente.

A questo proposito, l’azienda di web hosting Hostinger offre uno spazio hosting WordPress veloce, sicuro e semplice, che non necessita di alcuna configurazione tecnica. Una volta sottoscritto il servizio si ottengono poi un supporto dedicato 24 ore su 24, sette giorni su sette, strumenti basati sull’intelligenza artificiale e prestazioni premium pronte a far volare il sito nelle pagine dei motori di ricerca.

In questi giorni di piani di hosting gestito per WordPress di Hostinger godono di uno sconto fino al 79%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese e tre mensilità gratuite. L’offerta è riscattabile tramite la pagina dedicata del sito ufficiale e prevede un ordine di almeno 48 mesi.

Il piano più economico è quello Premium, attraverso cui è possibile creare fino a 3 siti web, ottenere 20 GB di memoria per i propri file, due caselle di posta elettronica per sito, un dominio gratuito per 1 anno, il protocollo SSL gratuito, backup automatici settimanali e strumenti di email marketing per i primi dodici mesi.

La promozione in corso è valida per un periodo di tempo limitato: al termine dei primi quattro anni in offerta, il piano si rinnova a partire da 9,99 euro al mese.

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