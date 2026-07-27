Sito WordPress pronto in pochi secondi grazie alla AI con IONOS da 0€ al mese

Fino a qualche tempo fa l’apertura di un nuovo sito in WordPress richiedeva delle competenze precise, tanto che la maggior parte delle persone vi rinunciava dal principio. Oggi invece, grazie all’avvento dell’intelligenza artificiale, le cose sono profondamente diverse, dato che a pensare a tutto è proprio l’AI senza che l’utente debba muovere un dito.

AI che gioca un ruolo fondamentale anche nel servizio di hosting per WordPress di IONOS, uno dei principali provider cloud in Europa con oltre 6 milioni di clienti. Al momento il piano Expand è in offerta a 0 euro al mese per 1 anno, con tanto di dominio incluso e cinque indirizzi di posta elettronica.

Lo strumento di riferimento dell’intero pacchetto è però appunto il website builder basato sull’intelligenza artificiale, con il quale è possibile ottenere un nuovo sito dall’aspetto professionale nel giro di pochi secondi. Un aspetto questo impensabile fino a un paio di anni fa, quando dell’AI in campo consumer non vi era nemmeno l’ombra.

Tutto quello che bisogna fare è descrivere in modo coinciso e chiaro il progetto web che si ha in mente. A tutto il resto, poi, penserà l’intelligenza artificiale, che nel giro di pochi secondi – letteralmente – organizzerà la prima bozza completa di un sito destinato ad andare online nei minuti successivi.

Si potrà procedere subito dopo magari con alcuni ritocchi, come ad esempio il font di determinati elementi o il colore, attraverso un comodo editor drag & drop. Una volta completate le modifiche, si potrà procedere con la pubblicazione del sito.

Tornando al piano Expand in offerta, oltre al dominio gratuito per 12 mesi e i cinque indirizzi di posta elettronica, sono inclusi anche 50 Giga di spazio di archiviazione su SSD, un database standard, prestazioni migliorate rispetto alle precedenti generazioni di hosting e un tool di analisi antimalware e vulnerabilità di WordPress.

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