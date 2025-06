Sito WordPress in pochi minuti? Hosting Aruba con AI in sconto del 60%

Se stai pensando di aprire un blog, lanciare un sito per la tua attività o migliorare la tua presenza online, questo è il momento giusto: Aruba offre uno sconto del 60% sul primo anno del suo Hosting WordPress Gestito, utilizzando il codice promozionale GIUGNO25 al momento dell'acquisto.

Con meno di 6€ puoi avere tutto il necessario per partire subito, incluso un sistema di intelligenza artificiale integrata che ti aiuta nella creazione di ogni pagina.

Tutto il sito in pochi clic: con Aruba il tuo progetto online prende forma in modo smart

La forza dell'Hosting WordPress Gestito di Aruba non è solo nella stabilità del servizio, nelle alte prestazioni o nella sicurezza: è anche nella semplicità di utilizzo, grazie alle funzionalità AI pensate per velocizzare e semplificare il lavoro, anche per chi non è esperto.

Ecco cosa offre il pacchetto di Aruba:

CMS WordPress preinstallato e aggiornato automaticamente , così puoi dedicarti solo ai contenuti;

, così puoi dedicarti solo ai contenuti; AI Site Launcher : indica obiettivi, stile e tono, e l’AI pubblica un sito in pochi minuti;

: indica obiettivi, stile e tono, e l’AI pubblica un sito in pochi minuti; AI Page Builder : genera automaticamente pagine con il design che preferisci;

: genera automaticamente pagine con il design che preferisci; AI Helper : un chatbot che ti guida con consigli su come migliorare il sito passo dopo passo;

: un chatbot che ti guida con consigli su come migliorare il sito passo dopo passo; AI Content Generator: crea testi e immagini a partire da una semplice descrizione;

Questa combinazione di strumenti permette di avviare e far crescere un sito in modo rapido e personalizzato, senza costi aggiuntivi né difficoltà tecniche. Attenzione però: la promozione con il codice GIUGNO25 è valida per un periodo limitato. Basta andare sul sito di Aruba e inserirlo al momento dell’ordine per ottenere lo sconto del 60% sul primo anno di hosting.

Una soluzione ideale per chi vuole costruire una presenza online solida, con il supporto dell'intelligenza artificiale e le garanzie di un provider storico come Aruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.