Sito WordPress gratis per un anno: l'incredibile offerta di IONOS con IA integrata

Con l'offerta di IONOS, il principale provider cloud in Europa, puoi finalmente avere il tuo sito web su WordPress completo di tutto quello che serve per iniziare spendendo...zero. Proprio così: la promozione in corso ti permette di attivare il pacchetto Expand in modo del tutto gratuito (IVA esclusa) per il primo anno abbattendo costi di avvio. Un piano pensato per siti web ambiziosi e che si contraddistingue anche per i nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale, che ti aiuteranno a ridurre al minimo anche i tempi di costruzione.

I dettagli dell'offerta

Partiamo proprio dal valore aggiunto di questa offerta che è l'assistente AI integrato: con questo set di strumenti all'avanguardia potrai avere il tuo sito professionale e pronto all'uso in pochi secondi grazie alla creazione automatica di testi e immagini e la possibilità di strutturare intere pagine e articoli di blog partendo da zero.

Per il resto, il pacchetto offre le fondamenta che servono per avere un sito veloce e moderno in pochi istanti con uno spazio di archiviazione SSD da 50 GB, un database standard e una piattaforma ottimizzata con sistemi di caching avanzati, capaci di garantire una velocità di caricamento fino a 3 volte maggiore rispetto agli hosting tradizionali. Per la sicurezza avrai una disponibilità del sito garantita al 99,99%, blindata da un'efficace protezione DDoS, scansioni di sicurezza giornaliere e una profonda analisi antimalware e delle vulnerabilità.

Spazio alla salvaguardia dei contenuti con backup automatici di base offerti dal provider e l'utilizzo premium di Jetpack Vault Backup in modo totalmente gratuito per i primi 12 mesi. Infine, la gestione dell'ambiente di lavoro è pensata per evitare qualsiasi stress tecnico grazie a un pannello di controllo ottimizzato per WordPress.

Le condizioni economiche sono dunque a dir poco vantaggiose: il pacchetto Expand per WordPress è offerto gratis per un intero anno (12 mesi di utilizzo senza alcun costo iniziale).

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