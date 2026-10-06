Sito web con WordPress e dominio incluso a 0€ per 1 anno scegliendo IONOS

L’azienda di web hosting tedesca IONOS permette di creare un sito web con WordPress, con tanto di dominio incluso, tramite la sottoscrizione di un piano hosting in offerta a 0 euro per il primo anno. Al termine del periodo promozionale, il piano si rinnova a 10 euro al mese.

L’offerta rientra nell’ambito dei festeggiamenti per il traguardo di 6,5 milioni di clienti in tutto il mondo, numeri che certificano l’affidabilità di una società punto di riferimento nel suo settore. Per beneficiare della promozione in corso è sufficiente attivare il piano Expand, disponibile collegandosi alla pagina dedicata.

Il piano hosting per WordPress Expand di IONOS include il website builder basato sull’intelligenza artificiale, strumento che consente a tutti di creare un nuovo sito web da zero in pochi minuti. Non sono infatti richieste né conoscenze informatiche o di programmazione, ma soltanto un’idea chiara del progetto che si ha in mente.

Un altro punto di forza del servizio ha per protagoniste le performance. A fare la differenza è la scelta di versioni PHP performanti (8.2-8.4), in aggiunta a funzioni professionali come SP-CLI, accesso SSH e SFTP.

La velocità di caricamento delle pagine di un sito web è una delle componenti più importanti per determinare la soddisfazione di un utente nel navigare in questo o quell’altro sito. Minore è il tempo impiegato da un sito per caricare le sue pagine, migliore sarà l’esperienza d’uso, altro elemento chiave per determinare la riuscita di un progetto o meno.

Scegliendo il piano hosting di IONOS in promozione, infine, si può fare affidamento anche su un dominio gratuito, cinque caselle di posta elettronica e il protocollo SSL.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.