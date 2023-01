Sito Web veloce? L'hosting che fa la differenza

L'estetica di un sito è molto importante, ma per renderlo effettivamente fruibile vanno curati tutti i dettagli. La velocità di caricamento delle pagine è senza dubbio uno dei più importanti.

Un sito Web veloce infatti è al contempo apprezzato dall'utenza e favorito dai motori di ricerca. Ciò si traduce in maggiore visibilità e fruibilità dello stesso, con una riduzione di quello che è il bounce rating, ovvero la percentuale di visitatori che entra ed esce immediatamente dal sito.

Provider come Hostinger, forti dell'esperienza nel settore, focalizzano molte risorse in questo senso. Server con prestazioni elevate infatti, possono fare la differenza e risultano una scelta ambita da chiunque lavori a livello professionale nel settore.

D'altro canto, servizi con standard elevati, molto spesso hanno costi che non sono accessibili. Come vedremo in seguito però, per fortuna, esistono delle piacevoli eccezioni alla regola.

Un sito Web veloce non è un optional ma una necessità concreta

Come agisce Hostinger per proporre hosting ad alta velocità?

I server in questione operano lavorando attraverso un apposito sistema operativo, noto come CloudLinux. Questa soluzione innovativa favorisce in maniera sostanziale non solo la rapidità di caricamento dei siti, ma anche la stabilità degli stessi.

Le tecnologie più moderne, adottate e aggiornate con costanza, sono poi mirate a proteggere i siti da aventuali attacchi DDoS. I piani proposti da Hostinger inoltre includono servizi come:

backup giornalieri ;

; contenitori LVE per l'isolamento degli account ;

; server con supporti SSD.

Il tutto per un uptime che, di solito, si aggira intorno al 99,99%. Una piattaforma dunque molto solida a cui affidarsi, come testimoniato dal numero enorme di clienti che si è già affidata ad Hostinger.

Infine merita una piccola citazione il supporto. L'assistenza avviene tramite chat live 24 ore su 24, tramite un team specializzato e adeguatamente formato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.