Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Sito web senza costi iniziali? La proposta IONOS

Sito web senza costi iniziali? La proposta IONOS
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 10 apr 2026
Link copiato negli appunti

Con la sua offerta dedicata al web hosting, IONOS si rivolge a chi desidera costruire o rafforzare la propria presenza online contando su una soluzione completa e accessibile. Con offerte che includono primo anno gratuito e sconti significativi sui piani, IONOS punta su semplicità d’uso e accessibilità economica. Una soluzione perfetta sia chi è alle prime esperienze sia chi cerca una piattaforma solida per progetti più ambiziosi.

Scopri l'offerta di Ionos

Un’offerta completa fin da subito

Uno dei punti di forza dell’offerta IONOS è la presenza, già nei piani base, di tutto ciò che serve per avviare un sito web. Dominio, certificato SSL ed e-mail sono inclusi, evitando costi extra spesso presenti con altri provider. A questo si aggiungono funzionalità come traffico illimitato, backup automatici, protezione DDoS e scanner antimalware, elementi che contribuiscono a creare un ambiente sicuro e stabile. Non manca la possibilità di installare CMS come WordPress, Joomla e Drupal con un solo clic, semplificando ulteriormente la fase di avvio.

Prezzi competitivi e primo anno gratuito

Sul fronte economico, IONOS offre una promozione particolarmente interessante. Il piano Plus, ad esempio, parte da 0 euro al mese per i primi 12 mesi, per poi passare a 9 euro mensili. Una formula che consente di testare il servizio senza costi iniziali, riducendo le barriere d’ingresso per chi vuole avviare un progetto online.

Sicurezza e strumenti per professionisti

IONOS punta anche su un’offerta tecnica pensata per utenti più avanzati. Il supporto a tecnologie come PHP 8.2, accesso SSH e SFTP, gestione .htaccess e strumenti CLI consente agli sviluppatori di lavorare in modo flessibile e performante. Sul fronte sicurezza, oltre al certificato SSL Wildcard incluso, troviamo protezione DDoS, backup automatici fino a sei giorni e sistemi di monitoraggio continuo contro malware e minacce.

Assistenza 24/7 in italiano

Altro elemento distintivo è il supporto clienti. IONOS offre assistenza disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, completamente in lingua italiana. Un aspetto non sempre scontato nel settore, che può fare la differenza soprattutto per chi è alle prime armi o ha bisogno di supporto rapido. Per conoscere l'offerta completa di IONOS clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Sito WordPress senza difficoltà: 79% di sconto sui piani Hostinger
Hosting

Sito WordPress senza difficoltà: 79% di sconto sui piani Hostinger
Hosting WordPress gratis per il 1° anno: IONOS festeggia 6 milioni di clienti
Hosting

Hosting WordPress gratis per il 1° anno: IONOS festeggia 6 milioni di clienti
Registrazione dominio.com in offerta a 0,01€ per il 1° anno con Hostinger
Hosting

Registrazione dominio.com in offerta a 0,01€ per il 1° anno con Hostinger
Registrazione dominio .com da 0,01 euro: offerta a tempo limitato Hostinger
Hosting

Registrazione dominio .com da 0,01 euro: offerta a tempo limitato Hostinger