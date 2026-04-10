Sito web senza costi iniziali? La proposta IONOS

Un’offerta completa fin da subito

Uno dei punti di forza dell’offerta IONOS è la presenza, già nei piani base, di tutto ciò che serve per avviare un sito web. Dominio, certificato SSL ed e-mail sono inclusi, evitando costi extra spesso presenti con altri provider. A questo si aggiungono funzionalità come traffico illimitato, backup automatici, protezione DDoS e scanner antimalware, elementi che contribuiscono a creare un ambiente sicuro e stabile. Non manca la possibilità di installare CMS come WordPress, Joomla e Drupal con un solo clic, semplificando ulteriormente la fase di avvio.

Prezzi competitivi e primo anno gratuito

Sul fronte economico, IONOS offre una promozione particolarmente interessante. Il piano Plus, ad esempio, parte da 0 euro al mese per i primi 12 mesi, per poi passare a 9 euro mensili. Una formula che consente di testare il servizio senza costi iniziali, riducendo le barriere d’ingresso per chi vuole avviare un progetto online.

Sicurezza e strumenti per professionisti

IONOS punta anche su un’offerta tecnica pensata per utenti più avanzati. Il supporto a tecnologie come PHP 8.2, accesso SSH e SFTP, gestione .htaccess e strumenti CLI consente agli sviluppatori di lavorare in modo flessibile e performante. Sul fronte sicurezza, oltre al certificato SSL Wildcard incluso, troviamo protezione DDoS, backup automatici fino a sei giorni e sistemi di monitoraggio continuo contro malware e minacce.

Assistenza 24/7 in italiano

Altro elemento distintivo è il supporto clienti. IONOS offre assistenza disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, completamente in lingua italiana. Un aspetto non sempre scontato nel settore, che può fare la differenza soprattutto per chi è alle prime armi o ha bisogno di supporto rapido. Per conoscere l'offerta completa di IONOS clicca qui.