Sito web personalizzato per principianti con dominio incluso: IONOS lo offre gratis per 1 anno

La creazione di un sito web non è solo materia per professionisti. Oggi, grazie ai progressi che si sono fatti negli ultimi anni, tutti possono aprire un sito personalizzato e senza rinunce in pochi minuti, con l'opportunità inoltre di essere supportati da strumenti efficaci per la crescita costante e rapida del proprio progetto online che si ha in mente.

Un aiuto in tal senso arriva dal website builder con AI di IONOS, uno dei principali provider di web hosting presenti in Europa. Tale strumento, basato sull'intelligenza artificiale, permette di creare un sito da zero in pochi clic, senza alcuna conoscenza di tipo informatico né tantomeno avere alcuna idea di come si programmi o cosa significhi programmare.

Il website builder AI è incluso nella soluzione MyWebsite di IONOS, il cui piano Plus è in offerta gratis per 1 anno invece di 18 euro al mese, per un risparmio considerevole nell'arco di dodici mesi. Durante questo periodo, gli utenti avranno tutte le possibilità per far crescere il proprio progetto, che sia un blog o un piccolo e-commerce, per poi decidere se proseguire o meno con il rinnovo.

Pochi clic per andare online con il proprio sito

Grazie all'avanzato website builder integrato nel pacchetto Plus, gli utenti che scelgono di affidarsi a IONOS hanno l'opportunità di creare un nuovo sito web in pochi clic partendo da zero. Tutto quello che bisogna fare è offrire la propria visione in una descrizione coincisa ma chiara, personalizzare la bozza preparata dall'AI con un intuitivo editor drag&drop, e infine procedere con la pubblicazione.

L'offerta in corso sul sito ufficiale di IONOS che coinvolge il pacchetto Plus di MyWebsite è disponibile per un periodo di tempo limitato. Si tratta di un'offerta notevole, dal momento che normalmente lo stesso piano costa 18 euro al mese, per un importo complessivo in un anno superiore ai 200 euro.

