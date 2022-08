Sito Web personale? Ecco l'hosting più bilanciato per prezzo/qualità

Chi apre un sito Web per utilizzo personale è mosso da diverse motivazioni.

Può trattarsi di un blog, magari dedicato a un hobby, o forse è utile per promuovere una piccola attività o per un progetto di varia natura. In questo senso, così come avviene per i contesti professionali, trovare il bilanciamento tra qualità e costi risulta essenziale.

Non avendo alle spalle un'azienda o un chiaro intento legato al business, il budget a disposizione è di solito molto più contenuto. Allo stesso tempo, realizzare un sito Web su una piattaforma di scarsa qualità può comportare una serie di problemi da non sottovalutare.

A livello prestazionale infatti, il sito può risultare poco accessibile e, sotto il punto di vista della sicurezza, questo può essere facilmente attaccato da hacker e simili. Gli hosting più economici poi, hanno un uptime scadente: ciò significa che spesso ci si può ritrovare con il sito Web inattivo, con la conseguente perdita di visite.

Dunque, qual è la soluzione ideale per ottenere un servizio di qualità ma non troppo costoso?

Blog o sito Web personale? Con il piano proposto da Keliweb il giusto bilanciamento

Keliweb è un provider ben noto nel settore, capace di offrire soluzioni adeguate a qualunque tipo di esigenza. Nello specifico, la sottoscrizione Premium Web Hosting offre un bilanciamento prezzo-qualità pressoché ideale.

Stiamo parlando di un servizio che include:

dominio gratis

e-mail gratuite

SSL gratis e illimitato

larghezza banda senza limiti

gestione facilitata per WordPress

Di fatto, la configurazione risulta ideale per progetti online fino a un volume mensile di visite pari a 25.000. Va poi tenuto conto che Keliweb offre l'opportunità di usufruire della modalità soddisfatti o rimborsati, valida per 30 giorni dopo l'acquisto.

E i costi? Grazie all'attuale sconto dell'80% proposto dal provider, è possibile ottenere il piano Premium Web Hosting spendendo solo 2,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.