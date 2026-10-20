Sito web o app più crediti AI: la nuova offerta da 1€ al mese di IONOS

Per chi vuole aprire un sito web o realizzare un’app senza avere conoscenze tecniche, segnaliamo l’offerta dell’azienda di web hosting IONOS tramite cui è possibile sottoscrivere il piano Starter con 150 crediti AI a 1 euro al mese per 1 mese, poi 19 euro al mese IVA esclusa.

Starter è il piano ideale per iniziare, dal momento che offre tutti gli strumenti essenziali per avviare un sito web o un’app. In più ogni mese si hanno a disposizione un tot di crediti per sfruttare l’intelligenza artificiale al fine di apportare qualsiasi tipo di modifica che si ritiene opportuno fare.

Entrando più nello specifico, la sottoscrizione dell’account Starter permette di creare un nuovo sito web o un’app, ottenere una casella di posta elettronica, pubblicare il proprio progetto online con 1 clic e fare affidamento sul certificato SSL. La casella di posta elettronica è associata al dominio e consente di avere una comunicazione più professionale con visitatori, potenziali clienti e aziende.

Tutti i pacchetti includono poi uno spazio hosting nei data center europei, un dominio incluso per un anno, un indirizzo e-mail professionale e 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

L’offerta appena descritta è disponibile per un periodo di tempo limitato. Tutto quello che bisogna fare è collegarsi alla pagina “IONOS Creatore di app e siti web AI”, individuare il riquadro "Explorer" e cliccare sul pulsante azzurro “Continua”, per poi completare la procedura guidata che ha inizio con la scelta del dominio.

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