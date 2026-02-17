Sito web in pochi minuti gratis per un anno: ecco l'offerta di IONOS

Tante persone ancora oggi pensano che per aprire un nuovo sito web servano o una laurea in informatica o una montagna di soldi da destinare a questa o quell'altra agenzia di web design. In realtà strumenti come i website builder con AI, letteralmente "costruttori di siti web" basati sull'intelligenza artificiale, consentono a tutti di avere un nuovo sito tutto per sé nel giro di pochi minuti.

Uno strumento del genere è incluso anche nel pacchetto Plus di MyWebsite di IONOS, uno dei principali provider di hosting in Europa, con il quale è possibile aprire un sito in tre semplici passaggi. Inoltre, in questi giorni è in offerta gratis per un anno invece di 18 euro, per un risparmio complessivo superiore ai 200 euro.

Nuovo sito web in tre mosse

Con il website builder di IONOS basato sull'intelligenza artificiale si può ottenere un nuovo sito in pochi minuti, o meglio in tre passaggi: descrizione del progetto online che si ha in mente, personalizzazione tramite un comodo editor drag&drop, pubblicazione del sito. Nulla di più semplice, dunque, alla portata realmente di tutti, anche di chi non ha mai studiato informatica né tantomeno programmazione.

La cosa più importante è avere un'idea chiara e precisa di ciò che si desidera, che sia un blog sul curling (sulla scia dell'entusiasmo di dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026) o un portfolio dove mostrare a potenziali clienti i propri servizi o prodotti. Dopodiché sarà l'AI a prendere il controllo, costruendo un sito da zero nel giro di pochissimo tempo, lasciando probabilmente sbalordite anche quelle persone che ancora oggi diffidano in larga parte dalla rivoluzione in atto in campo tecnologico.

Infine, ricordiamo soltanto che l'offerta di IONOS, con cui è possibile beneficiare del website builder con AI gratis per un anno, più anche un dominio gratuito, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.