Sito web gratis con AI e proprio dominio per 1 anno con il piano hosting di IONOS

Se si ha in mente un progetto web su cui si ripone grande fiducia, ma a mancare sono le conoscenze tecniche per avviarlo, la soluzione proposta dall’azienda di web hosting tedesca IONOS può cambiare le carte in tavola. In poche parole, il piano hosting in offerta a 0 euro al mese per 1 anno consente di aprire un sito web utilizzando l’intelligenza artificiale, con in più un dominio gratuito per 1 anno, e tutto questo senza la necessità di conoscere i fondamentali né di informatica né di programmazione.

Il merito è del cosiddetto website builder, letteralmente costruttore di sito web. Si tratta di uno strumento basato sull’intelligenza artificiale, il quale crea da zero un sito nuovo rispettando la descrizione del progetto da parte dell’utente. Una bozza professionale del sito è pronta dopo pochi minuti, bozza che è possibile modificare a proprio piacimento tramite un intuitivo editor drag & drop messo a disposizione dall’azienda.

Un’altra risorsa utile che IONOS mette in campo è il dominio, cioè il nome del sito visualizzato nella barra degli indirizzi del browser, tanto sul computer quanto sullo smartphone. Mentre la maggior parte dei servizi di hosting mettono il dominio a pagamento fin dall’apertura del sito, l’azienda tedesca lo offre a costo zero per il primo anno.

Il dominio non è però l’unico servizio gratuito incluso nel primo anno. Sono infatti a costo zero anche cinque indirizzi e-mail, tramite cui comunicare in modo più professionale con gli utenti del sito o i potenziali clienti. Gli indirizzi di posta elettronica si possono creare in modo semplice e intuitivo tramite il pannello di controllo progettato per la gestione dei servizi di web hosting, noto anche con il nome cPanel.

In ultimo, la soluzione hosting di IONOS offre un sito tre volte più veloce rispetto alla concorrenza, con in aggiunta aggiornamenti automatici inclusi. In questo modo ciascun utente è libero di occuparsi esclusivamente della parte editoriale del progetto, mettendo da una parte tutto ciò che concerno l’aspetto tecnico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.