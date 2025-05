Sito web da zero in pochi minuti con dominio e indirizzo e-mail: prova IONOS gratis per un anno

Non tutti hanno le conoscenze tecniche per aprire un sito web, vero. Ma è altrettanto vero che oggi non è più necessario conoscere o studiare programmazione per creare uno da zero.

Il merito è dei website builder, strumenti che si basano sull'intelligenza artificiale e consentono anche ai principianti di realizzare un sito da un foglio bianco. Uno dei migliori è MyWebsite Now Starter, tool progettato dall'azienda di web hosting tedesca IONOS che include perfino il dominio e un indirizzo di posta elettronica professionale.

Il piano Plus del pacchetto MyWebsite di IONOS è disponibile gratis per un anno invece di 18 euro al mese, per un risparmio complessivo di 216 euro. Il sito web è pronto in tempi record grazie al generatore di siti basato sull'intelligenza artificiale, possibilità di personalizzazione del layout attraverso le funzioni di editing, dominio incluso il primo anno e una casella e-mail con 12GB di spazio: è quanto propone il piano in offerta, attivabile sul sito ufficiale seguendo il link qui sotto.

Ideale per progettare un sito web con la massima libertà creativa

Il piano Plus del pacchetto MyWebsite Now Starter offre tutta una serie di funzioni che lo rendono la soluzione ideale per chi vuole aprire un nuovo sito avendo a disposizione la più ampia libertà creativa. Tra i suoi punti di forza più importanti si annovera il dominio personalizzato incluso, grazie al quale gli utenti possono presentarsi in maniera professionale al loro pubblico e creare un proprio marchio.

Menzione a parte anche per il generatore di testo automatico AI, attraverso cui è possibile produrre contenuti originali e unici per il proprio progetto online nel giro di pochi secondi. Il tool di IONOS è inoltre in grado di generare immagini uniche e che si sposano alla perfezione alla propria brand identity, rafforzando in questo modo la propria strategia comunicativa.

L'offerta relativa al piano Plus di MyWebsite Now Starter di IONOS, disponibile gratis per un anno, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.