Sito web bloccato in Italia: per accedervi c'è ExpressVPN da 0,25 euro al giorno

Sono sempre più frequenti i casi di blocco all'accesso ad un servizio web. Il caso più noto attualmente è quello di Chat GPT, attualmente bloccato in Italia per questioni legate al trattamento dei dati degli utenti. L'elenco, però, è molto lungo e varia da Paese a Paese. Per aggirare i blocchi ad un servizio web è necessario utilizzare una VPN.

La scelta della VPN è fondamentale per non pregiudicare la qualità della connessione. Puntando su ExpressVPN è possibile sfruttare una VPN senza limiti di banda e dotata di una rete di server che copre 94 Paesi al mondo, rendendo semplicissimo aggirare un blocco come quello di Chat GPT in Italia.

Con l'offerta in corso, è possibile attivare ExpressVPN ad appena 0,25 euro al giorno. Per accedere a quest'offerta è necessario puntare sul piano annuale che garantisce uno sconto del 35% rispetto al prezzo del piano mensile. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di ExpressVPN.

ExpressVPN: aggirare i blocchi ai servizi web con questa VPN è semplicissimo

ExpressVPN può contare su di un servizio davvero completo. Per gli utenti che scelgono la VPN è disponibile:

un accesso ad Internet senza limiti di banda per una connessione ad alta velocità

per una connessione ad alta velocità una connessione protetta dalla crittografia e da una politica no log per il massimo della privacy

e da una per il massimo della privacy una rete di server sparsi in 91 Paesi, per aggirare facilmente qualsiasi blocco all'accesso ad un sito web

per aggirare facilmente qualsiasi blocco all'accesso ad un sito web un password manager incluso senza costi aggiuntivi

ExpressVPN presenta un costo di appena 0,25 euro al giorno puntando sul piano annuale, per una spesa complessiva di circa 91 euro (pagabili in 3 rate con PayPal). Per accedere subito all'offerta è possibile fare riferimento al link qui di seguito.

Per i nuovi utenti che scelgono ExpressVPN c'è la possibilità di richiedere il rimborso integrale della spesa sostenuta per l'attivazione della VPN entro 30 giorni dal pagamento. In questo modo, si può avere la possibilità di testare nel dettaglio il servizio e, eventualmente, chiedere un rimborso integrale.

