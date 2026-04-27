Sito web a 0 euro: l'offerta IONOS per creare il tuo spazio online gratis

Creare un sito web a 0 euro è il sogno di tante persone, e oggi grazie all’offerta di IONOS diventa realtà. Il piano Plus di MyWebsite Now Starter è in promozione a 0 euro al mese per 1 anno invece di 18 euro, con tanto di dominio incluso per i primi dodici mesi e una casella e-mail di posta elettronica con 12 GB di spazio.

L’offerta si rivolge in particolare a chi vorrebbe avere un sito tutto per sé ma non ha le conoscenze informatiche o di programmazione per aprirne uno. Il fiore all’occhiello del piano in questione è infatti il website builder con AI di IONOS, in grado di creare un sito partendo da zero in pochi minuti.

I servizi inclusi nel pacchetto MyWebsite

Scegliendo il piano Plus del pacchetto MyWebsite di IONOS si ottiene un sito web in tempo record grazie al generatore di siti basato sull’intelligenza artificiale, un intuitivo editor drag&drop per la modifica del sito, il nome dominio incluso per il primo anno, più una casella e-mail con uno spazio pari a 12 GB.

Per quanto riguarda invece lo spazio hosting, gli utenti IONOS possono fare affidamento su 50 GB e fino a 200 pagine. Incluso nel pacchetto vi è anche SiteAnalytics, una speciale funzione che consente di accedere a una panoramica completa delle statistiche relative al proprio sito.

Infine vi è tutta una serie di strumenti AI, tra cui il generatore di loghi, pagine web, testo, ottimizzazione SEO, immagini e palette di colori.

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