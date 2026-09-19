Sito con AI in pochi minuti e gratis per 1 anno con la promozione di IONOS

Il piano hosting per WordPress dell’azienda tedesca IONOS consente di creare un sito in pochi minuti grazie all’intelligenza artificiale. Al momento il piano in questione è in offerta a 0 euro al mese per i primi 12 mesi, poi il prezzo passa a 10 euro al mese. Inclusi vi sono anche dominio, cinque indirizzi di posta elettronica e il protocollo SSL.

La promozione rientra all’interno dei festeggiamenti di IONOS per il traguardo dei 6,5 milioni di clienti. Non vi è alcun costo di attivazione né vincoli da rispettare. Di fatto, con il pacchetto in offerta tutti possono avere il loro sito web partendo da zero e senza alcuna conoscenza né di informatica né tantomeno di programmazione.

Ciò di cui si ha bisogno è semplicemente un’idea chiara del progetto web che si ha in mente, per poi descriverla all’intelligenza artificiale. Sarà poi quest’ultima a fare il resto, partendo da una prima bozza professionale del nuovo sito fino a lasciare ampia libertà di personalizzazione a ciascun utente.

A proposito di intelligenza artificiale, il piano Expand di IONOS protagonista dell’iniziativa include anche diverse funzionalità AI che possono tornare utili anche dopo la pubblicazione del sito. Tra gli strumenti più interessanti si annoverano ad esempio la creazione di pagine e articoli di blog, oltre che la realizzazione di testi e immagini sempre con l’intelligenza artificiale.

A tutto questo si aggiungono le prestazioni dell’hosting. IONOS è infatti famosa per offrire soluzioni hosting che puntano molto sulle performance, tanto da offrire siti tre volte più veloci rispetto alla concorrenza. Sono inclusi anche gli aggiornamenti automatici di WordPress, in questo modo gli utenti possono concentrarsi liberamente sulla produzione dei contenuti, affidando all’azienda di web hosting tedesca la parte tra virgolette tecnica del sito.

La promo sul piano hosting Expand è valida per un periodo di tempo limitato.

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