Siti Web e backup: perché è importante scegliere un hosting con questo servizio

Tra i tanti servizi proposti dagli hosting, quello dei backup è troppo spesso sottovalutato. In realtà, anche il sito meglio realizzato e protetto può richiedere questo tipo di soluzione.

Che si tratti di un errore umano, un problema al server o un attacco esterno, poter fare marcia indietro con un backup può risolvere, con pochi e semplici click, danni che altrimenti rovinerebbero totalmente un sito Web.

In tal senso, va poi considerato che esistono sistemi di backup automatici e manuali. Di fatto, un sito che non sia di natura editoriale (dunque con un numero elevato di post) può essere gestito anche con cadenza settimanale.

Quale hosting andrebbe scelto in tal senso, anche tenendo conto dei costi legati al servizio?

Backup & hosting: una funzione imprescindibile

Hostinger è un provider con una lunga esperienza alle spalle che offre, tra le altre cose, anche un backup automatico settimanale.

In questo modo è possibile, in caso di malfunzionamento o disguido, recuperare un sito Web altrimenti compromesso. Il piano in questione, denominato All-In-One Web Hosting, include anche caratteristiche come:

spazio per 100 siti Web ;

; SSD da 100 GB ;

; SSL gratuito ;

; dominio gratuito ;

; ottimizzazione per WordPress ;

; fino a 100 sottodomini ;

; 100 caselle di posta elettronica ;

; 1 GB di spazio di archiviazione e-mail ;

; sistema antivirus professionale ;

; filtro SPAM.

Il tutto completato da una serie di guide e tutorial indirizzati anche verso chi non ha dimestichezza con WordPress e con la realizzazione dei siti Web.

Infine va considerata anche l'assistenza chat disponibile 365 giorni all'anno, via chat o posta elettronica. Secondo le stime, il tempo medio di risoluzione problemi del supporto è di 20 minuti: ciò conferma come Hostinger dia grande priorità all'assistenza dei clienti.

E per quanto concerne i costi? Il piano All-In-One Web Hosting è disponibile per il prezzo più che contenuto di 2,99 dollari al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.