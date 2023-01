Siti web aziendali: le 6 migliori estensioni di dominio

Una volta c'erano i classici domini che tutti conosciamo - da .it a .com, fino a .net. Al giorno d'oggi, tuttavia, Internet è un servizio sempre più diffuso: per questo motivo l'introduzione di nuove estensioni gTLD ha esteso e ampliato le opportunità di scelta per i webmaster, garantendo non solo una personalizzazione più mirata ma anche una interessante varietà di siti web.

Se hai intenzione di un sito web per la tua azienda ma non sai quale dominio scegliere, il team di Keliweb ne ha selezionati 6.

I 6 migliori domini per un sito web aziendale

Keliweb, uno dei principali provider di servizi hosting, mette a disposizione dei suoi utenti oltre 700 estensioni gTLD. Per la tua azienda, scegli uno tra questi 6:

.com - Questo dominio è un classico: non solo ispira fiducia nell'utente, ma conferisce al sito web un aspetto austero, professionale e serio. Si tratta del dominio più utilizzato al mondo.

.business - Per ottenere il massimo da un'attività commerciale, il dominio .business è certamente tra le sceglie più azzeccate dal momento che definisce chiaramente e in modo immediato la natura del sito web.

.it - Anche questa estensione di dominio è un classico e il suo ruolo è quello di localizzare il portale in un luogo ben preciso. Perfetto per le aziende che vogliono rimarcare la propria presenza su un determinato territorio, rivolgendosi a una fetta di utenza ben definita e localizzata.

.shop - Il dominio perfetto per chi vuole aprire un e-commerce, poiché (proprio come .business) trasmette in maniera chiara e limpida di cosa tratta il sito web, ovvero il settore degli acquisti online.

.srl - Utilizza questo dominio se il sito web riguarda una Società a Responsabilità Limitata (srl).

Cerchi un dominio gratuito? Con Keliweb è incluso

Scegliere il dominio giusto è essenziale per un sito web, tanto quanto il servizio di hosting da abbinare. Il nostro consiglio è di affidarti a Keliweb: provider sicuro e conveniente, con diversi piani di hosting WordPress ottimizzato che includono nel prezzo anche un dominio .it gratuito.

Grazie alla promozione il piano WP Play è scontato del 43%. Perfetto per iniziare e per tutta la prima fase di "assestamento" del sito web. Puoi accedere all'offerta a questo link, attiva ancora per pochi giorni. Al prezzo di 23,94 euro (anziché 39,90) otterrai anche: 3 vCore CPU, 50 GB SSD di spazio web, 4GB di RAM, 1 sito web, tool di migrazione, 50 caselle di posta e 50 database, pannello cPanel, Certificato SSL e HTTP/2, supporto MultiPHP e backup plus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.