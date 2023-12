SiteGround: web hosting completo a partire da 2,99 euro al mese

Nel settore del web hosting, la scelta del fornitore giusto può fare la differenza. SiteGround si distingue per offrire un servizio completo, sicuro e veloce, pensato per garantire il successo online di chiunque, a partire da soli 2,99 euro al mese - grazie alla promozione attualmente in corso.

Piani hosting a prezzi scontatissimi

Per un periodo limitato, SiteGround presenta un'offerta imperdibile: il trasferimento gratuito del sito web da altro provider e registrazione del dominio senza costi per il primo anno. Ecco i piani disponibili:

StartUp a 2,99 euro al mese (risparmi l'81%)

a 2,99 euro al mese (risparmi l'81%) GrowBig a 5,49 euro al mese (risparmi l'80%)

a 5,49 euro al mese (risparmi l'80%) GoGeek a 8,49 euro al mese (risparmi il 78%)

La promozione è valida su tutti i piani e per i primi 12 mesi di abbonamento, pagati anticipatamente. SiteGround offre, oltre al semplice hosting, anche una serie di vantaggi che rendono la creazione di un sito web veloce e accessibile a chiunque.

Tra i principali vantaggi e funzionalità, segnaliamo:

Creazione veloce del sito: scegli tra WordPress o Weebly e lancia subito il tuo sito grazie a un intuitivo sitebuilder

scegli tra WordPress o Weebly e lancia subito il tuo sito grazie a un intuitivo sitebuilder Trasferimento fluido di sito ed e-mail: SiteGround offre strumenti gratuiti per la migrazione di WordPress e della posta elettronica, oppure puoi affidarti agli esperti per un trasferimento professionale

SiteGround offre strumenti gratuiti per la migrazione di WordPress e della posta elettronica, oppure puoi affidarti agli esperti per un trasferimento professionale Soluzioni per e-commerce: avvia il tuo negozio online senza costi aggiuntivi. SiteGround offre l'installazione gratuita del software preferito e funzionalità di sicurezza come SSL e backup giornalieri

Scegli SiteGround per lanciare e far crescere il tuo progetto online senza rischi a partire da soli 2,99 euro al mese. La garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati garantisce la tua tranquillità, dimostrando la fiducia di SiteGround nella qualità del proprio servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.