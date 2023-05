SiteGround: traffico illimitato e 20GB di spazio scontati dell'84%

Chi sta attualmente cercando un nuovo servizio di host, non può non considerare questa offerta di SiteGround, con cui è possibile avere traffico illimitato e 20GB di spazio web a soli 3,99€ al mese, risparmiando l'82%.

SiteGround è un servizio presente in diversi paesi del mondo e apprezzato da molti clienti. Offre una piattaforma stabile e sicura, con cui è possibile garantire l'esperienza più fluida e veloce possibile con il proprio sito. Utilizza gli standard di protezione più elevati e i vostri dati sono sempre al sicuro grazie a backup periodici.

Lo strumento per la costruzione del sito è incluso nell'offerta, scegliete voi se utilizzare WordPress o Weebly. La piattaforma è ottimizzata per il supporto di diversi CMS e CRM basati su PHP e MySQL. L'installazione di quelli più popolari è gratuita, così come quella per i software destinati ai negozi e-commerce. Scegliete quello che preferite e godetevi funzionalità incluse, come SSL, backup giornalieri e molto altro ancora.

Se dovete trasferire il vostro sito, SiteGround offre i suoi strumenti di migrazione, con cui è possibile migrare sia WordPress che la posta elettronica senza costi aggiuntivi. Avete difficoltà? Potete farvi seguire da degli esperti nella procedura.

SiteGround: ecco cosa include il piano GrowBig

GrowBig è attualmente l'offerta più conveniente di SiteGround. Sottoscrivendo il piano è possibile:

Gestire un numero illimitato di siti web

Usufruire di un massimo di 20GB di spazio

Gestire fino a 100.000 visite al mese

Avere dominio, posta elettronica, certificato SSL e CDN gratis

Trasferire dati senza limiti di velocità

Avere un WordPress gestito

Mettere in sicurezza i dati con backup giornalieri

Gestire un database illimitato

Aggiungere collaboratori

Beneficiare di un PHP più veloce del 30%

L'assistenza di SiteGround è disponibile 24 ore su 24 e risponde rapidamente a ogni richiesta. Se non sarete comunque soddisfatti, si può sempre richiedere un rimborso entro i 30 giorni dalla data di acquisto dell'host.

Esistono anche altri due piani, come StartUp, più adatto a esigenze ridotte, o GoGeek, ideale per chi ha necessità aziendali. Approfittate ora degli sconti e scegliete il vostro piano!

