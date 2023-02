SiteGround ti regala uno sconto del 76% e un dominio gratuito

SiteGround è un'ottima scelta per chiunque cerchi un hosting web veloce, sicuro e affidabile. E con la promozione in corso, è anche il più conveniente grazie agli sconti fino al 76% su tutti i piani di hosting, che includono anche dominio gratuito, e-mail, SSL, CDN e backup senza costi aggiuntivi.

SiteGround offre tre piani di hosting per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di siti web: il piano StartUp, perfetto per chi è alle prime armi, il piano GrowBig, ideale per chi vuole espandersi, e il piano GoGeek, la scelta giusta per le attività e-commerce. Non perdere l'occasione di far crescere la tua attività online con SiteGround e - al tempo stesso - risparmiare.

Ecco perché dovresti scegliere SiteGround

SiteGround offre un servizio di hosting web completo e affidabile, che ti permette di potenziare il tuo business online per mezzo di una serie di utilissimi strumenti dedicati ai webmaster. Non solo la piattaforma garantisce sicurezza avanzata, velocità e uptime elevato grazie alla partnership con Google Cloud, ma mette a disposizione anche SSL gratuito e backup giornalieri per proteggere a 360° i dati del tuo sito web.

Con SiteGround, puoi facilmente installare WordPress e gestire il tuo sito web in modo intuitivo, senza dover avere conoscenze tecniche avanzate. Inoltre, la piattaforma offre registrazione gratuita del dominio e servizio e-mail illimitato e affidabile per coinvolgere il tuo bacino di utenza.

Vuoi che il tuo sito web sia veloce, affidabile e sempre disponibile per i tuoi clienti? Affidati a SiteGround. I piani hosting GrowBig e GoGeek offrono funzionalità avanzate come il supporto prioritario, l'integrazione Git, PHP ultraveloce e la possibilità di ospitare più siti web, mentre il piano StartUp è perfetto per i principianti.

Inoltre, grazie alla promozione in corso, puoi ottenere fino al 76% di sconto e funzionalità gratuite come la registrazione di un nuovo dominio, SSL, backup giornalieri e molto altro ancora: con SiteGround ottieni tutto ciò di cui hai bisogno per far crescere il tuo progetto personale oppure il tuo business a partire da soli 2,99 euro al mese.

